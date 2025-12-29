4新股同日首掛潛水　曾俊華皺眉　稱港金融中心地位非理所當然

香港新股市場今年非常興旺，會計師事務所德勤早前曾經預測，全年香港新股集資宗數為114宗，集資額可以達到2,863億元，分別按年增加逾60%及2倍。該行更預期明年香港新股集資額可以進一步增加至逾3,000億元，新股招股宗數為160宗。不過財政司前司長曾俊華周日（28日）在社交媒體撰文時指出，早前有4隻同日掛牌的新股悉數「潛水」，並且跌幅不少，令他「不其然皺一皺眉」，以及問及為何會出現有關情況發生。



翻查資料顯示，12月份合共有19隻新股掛牌，其中在12月22日，南華期貨（2691）﹑印象大紅袍（2695）﹑明基醫院（2581）及華芢生物（2396）在同日掛牌，4隻新股均跌穿招股價，跌幅介乎24.2%至49.5%。目前這4間上市公司股價仍然是「潛水」。

12月逾半新股首掛跌穿招股價

而在12月上市的19隻新股中，只有8隻首日上揚，1隻力保不失，跌穿招股價的新股合共10隻。明基醫院首日下跌49.5%，為表現最差，不過亦有4隻新股於掛牌首日錄得逾倍升幅，其中在12月23日掛牌的諾比侃（2635），首日升幅達到363.75%。

指港交所及證監會留意到新股申請質量跌

對於同一日有4隻新股首日掛牌便跌穿招股價。曾俊華於文中指出﹕「我就不其然皺一皺眉，點解會出現咁嘅情況呢？係咪有啲工夫做得疏忽，或者做得唔夠呢？」

他又進一步指出﹕「前排證監會同港交所，先至寫信畀啲新股保薦人，話佢哋留意到近期一啲新上市申請嘅質量下滑，以至出現一啲唔合規嘅行為，呢啲都係好值得我哋留意嘅。香港擁有國際金融中心呢個地位，絶對唔係理所當然㗎，呢個位置係靠前人幾十年嘅努力，得來不易，但係好現實嘅係，呢個地位，一唔小心，都可以毀於一旦。喺嚟緊嘅一年，大家都宜謹慎行事，保守一啲都唔係壞事。」