新一代人民幣計量框架1月1日實施　人行陸磊﹕邁數字存款貨幣時代

人民銀行副行長陸磊表示，人行將出台《關於進一步加強數字人民幣管理服務體系和相關金融基礎設施建設的行動方案》，新一代數字人民幣計量框架、管理體系、運行機制和生態體系，將於明年1月1日正式啓動實施。



陸磊在人行旗下《金融時報》發文，指行動方案從機制上明確了數字人民幣將由「數字現金時代」邁入「數字存款貨幣時代」，由「現金型1.0版」進入「存款貨幣型數字人民幣2.0版」。

文章指出，截至今年11月底，數字人民幣累計處理交易34.8億筆，累計交易金額16.7萬億元。通過數字人民幣APP開立個人錢包2.3億個，數字人民幣單位錢包已開立1,884萬個。多邊央行數字貨幣橋（mBridge）累計處理跨境支付業務4,047筆，累計交易金額折合3,872億元人民幣，其中數字人民幣在各幣種交易額佔比約95.3%。

在具有數字貨幣特徵的電子支付工具（DC/EP）下，優化「中央銀行—商業機構」雙層架構。在頂層中央銀行端，數字人民幣由中央銀行負責業務規則、技術標準制定，承擔相關基礎設施的規劃、建設和運營。在運營機構端，商業銀行在自身界面為個人、單位開立數字人民幣錢包，負責客戶的數字人民幣安全，提供流通支付服務，承擔相應的合規和反洗錢責任，納入存款保險範疇，與存款享有同等安全保障。

陸磊續稱，行動方案防控金融脫媒及影子銀行風險，規範了數字人民幣計量框架，將銀行類數字人民幣業務運營機構的數字人民幣，納入準備金制度框架管理，其開立的數字人民幣錢包餘額，統一計入存款準備金交存基數。參與數字人民幣運營的非銀行支付機構實施100%的數字人民幣保證金。數字人民幣錢包餘額按照流動性，分別計入相應貨幣層次。

在雙層架構基礎上，明確了客戶在商業銀行錢包中的數字人民幣，是以帳戶為基礎的商業銀行負債。有關方案亦明確，銀行機構為客戶實名數字人民幣錢包餘額計付利息，遵守存款利率定價自律約定。