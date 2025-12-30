港府成立洪水橋產業園公司　 新世界兩新盤動工建3000伙「響應」

為加速推動北部都會區發展，發展局局長甯漢豪昨日（29日）宣布正式成立「洪水橋產業園有限公司」，負責發展及營運洪水橋約23公頃的產業園。發展局表示正全力推進公司註冊、撥地注資及人事安排，目標明年年中投入運作，並將於明年一月公開招聘行政總裁，標誌著北都產業發展進入實質推進階段。



話音剛落，新世界發展（0017）今日﹙30日﹚宣布，積極把握北都戰略機遇，區內兩個大型住宅項目已於今年內動工，共計提供約3,000伙住宅單位，計劃於2027財年推售，為集團未來增長注入動力。此舉亦具體回應了政府提速發展北都、釋放土地價值的政策方向。



新世界發展擁有約1,500萬平方呎農地儲備，其中不少位於北都地段。繼早前完成粉嶺馬適路及元朗南項目換地後，集團正加速推進農地轉換。預計未來一至兩年內，將完成包括元朗南第二期及欖口村項目在內的換地程序，涉及應佔可建樓面面積逾200萬平方呎，以配合集團短中長期的發展需求。

新世界表示，隨著北都交通網絡與配套基建日益完善，集團農地轉換進展理想。今年動工的項目包括與招商局蛇口合作的粉嶺馬適路大型商住綜合項目，可提供約2,300伙住宅單位，並將發展為區內最大型商場，總樓面面積逾110萬平方呎。另一項目為與華潤置地（海外）合作的元朗南首幅住宅用地，近日已動工，可提供約700伙單位，樓面面積近28萬平方呎。

新世界半日收報7.14元，微跌0.6%。