人行今年降息力度為2021年以來最低　出乎華爾街銀行預期

人民幣近日強勢升穿七算關，另邊廂中國減息態度亦保守。

彭博報道指出，在中國經濟面臨需求疲軟和深度失衡時，央行在應對過程中未扮演核心角色，這與華爾街有關十年來最大幅度降息刺激經濟的預期相左。

過去一年特朗普政策引發貿易混亂局面，而中國央行僅對政策利率進行了一次幅度10個基點的下調。這是自2021年暫停以來年度降息幅度最小的一次，也與高盛集團和摩根士丹利等機構高達40個基點的降息預期相差很大。

一年前機構預期之所以增強，是因為當時中國在為應對貿易戰做準備，貨幣政策立場14年來首次轉向「適度寬鬆」。

然而，經濟學家低估了中國出口的強勁程度以及官方對銀行體系穩健程度的擔憂。股市大幅上漲也是延緩貨幣政策支持措施出台的一個因素。

報道又指，中國選擇溫和刺激，走出了一條獨特的經濟管理之路，與全球其他主要央行乃至中國自己近些年的做法都不同。北京目前正在尋求通過增加政府支出來應對通縮和消費者信心疲軟等挑戰。

The Rise of the People’s Bank of China一書的合著者、澳大利亞格裡菲斯大學高級講師Hui Feng表示，基本上，這超出了央行可以扭轉局面的能力，應該通過財政刺激和結構性改革來提高勞動者在國民收入中的佔比。