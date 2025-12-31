內地12月製造業PMI 50.1　4月以來首度重返擴張區　並優於預期

內地製造業重回擴張區域。12月官方製造業PMI為50.1，為4月份以來首次升至擴張區間，並且較預期的49.2理想。從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。



其中生產指數為51.7，比上月上升1.7個百分點，表明製造業企業生產活動加快。新訂單指數為50.8，比上月上升1.6個百分點，表明製造業市場需求有所改善。

至於原材料庫存指數為47.8，比上月上升0.5個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。從業人員指數為48.2，比上月下降0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度小幅回落。供應商配送時間指數為50.2，比上月上升0.1個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。

港人近年不時前往內地商場消費。（資料圖片／黃浩謙攝）

非製造業PMI回升至50.2%

而12月非製造業PMI為50.2，預期為49.6，比上月上升0.7個百分點，重返擴張區間。

分行業看，建築業商務活動指數為52.8，比上月上升3.2個百分點；服務業商務活動指數為49.7，比上月上升0.2個百分點。從服務業行業看，電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務等行業商務活動指數均位於60以上高位景氣區間；零售、餐飲等行業商務活動指數均低於臨界點。

官方綜合PMI為50.7，比上月上升1.0個百分點，整體經營活動重回到擴張區。

國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀2025年12月中國採購經理指數：12月份，製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.1、50.2和50.7，三大指數均升至擴張區間，經濟景氣水準總體回升。

12月份，製造業PMI為50.1，4月份以來首次升至擴張區間。在調查的21個行業中有16個行業PMI較上月回升，相關企業生產經營情況有所改善。

12月份，非製造業商務活動指數為50.2，比上月上升0.7個百分點，非製造業景氣水準改善。

12月份，綜合PMI產出指數為50.7，比上月上升1.0個百分點，表明我國企業生產經營活動總體較上月擴張。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為51.7和50.2。