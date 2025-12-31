恒生指數全年升5570點　8年最佳　呢兩隻新晉藍籌年內倍升

今日（31日）為2025年最後一個交易日，只有半日市。港股低開低收，全日跌224點，收市報25630點，成交額約為1,190億元。不過全年計恒生指數5,570點或27.8%，表現為8年來最佳。

至於恒生科技指數累漲23.45%，創下自2020年推出以來最佳年度表現；國企指數累漲22.27%。



醫藥股今日普遍向下，信達生物（1801）為表現最差藍籌股，收市報76.25元，跌3.7%，藥明生物（2269）跌1.9%，翰森製藥（3692）跌1.7%。

年結日網易及攜程挫逾3%

科技股亦普遍低收，網易（9999）跌3.2%，攜程（9961）跌3%，京東（9618）跌1.8%，惟百度（9888）逆市高收，收市報131.5元，升1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.5%，收市報122.4元，友邦（1299）跌2.1%，收市報79.9元。

中芯國際標誌：A logo of Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) is seen at China International Semiconductor Expo October 14, 2020. (REUTERS)

紫金及中芯年內倍升

縱觀全年，恒生指數勁升逾5,500點，當中宏橋（1378）為表現最佳成份股，累升177%.4%。紫金（2899）及中芯（0981）分別升152.2%及124.7%，在升幅榜上排名第二及第三。

2025年5月25日，北京朝陽，一家泡泡瑪特門店展出的Labubu（拉布布）產品。（視覺中國）

泡泡瑪特較高位跌逾4成

至於人氣玩偶Labubu母公司泡泡瑪特（9992），不單止於年內成功染藍，在年內累計升幅達到109.4%。可是以今日收市價187.7元與其歷史高位339.8元相比，累計跌幅達44.8%。

去年表現最佳的小米（1810），今年延續升勢，全年累計升幅為13.9%。

滙豐及恒生年內升6成

金融股今年亦有理想表現，重磅股滙豐於年內多次破頂，全年升幅61.48%，旗下的恒生（0011）亦錄得60.7%升幅。港交所（0388）則受惠年內日均成交額增加，以及新股市場熾熱帶動，年內升幅為38.26%。

醫藥股於年內表現突出，新晉藍籌信達生物及翰森製藥，年內均錄逾倍升幅。

美團Keeta

美團累跌32%表現最差

另一方面，年內合共有21隻成份股下跌，其中美團（3690）累計跌幅達到31.9%，成為表現最差的成份股。值得注意，美團在2024年累計升幅逾85%，為去年表現第三佳的成份股。

理想汽車（2015）及比亞迪電子（0285）則分別下跌31%及20%，在跌幅榜中名列第二及第三。

百威止跌惟跑輸大市

此外在2024年累跌近5成的百威亞太（1876），今年止跌回升，全年升幅為1.3%，仍然遠落後於整體大市表現。