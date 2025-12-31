A股收爐　上證指數2025年升逾18%　創業板飆近5成

A股三大指數於2025年最後一個交易日走勢個別，其中上證指數升0.09%，收市報3968點，深證成指跌0.58%，創業板指跌1.23%。今日全市場成交額2.07萬億元人民幣，較前一交易日縮量956億元人民幣，逾2,700股下跌。



衛星及互聯網板塊今日獲追捧

盤面上，衛星互聯網板塊爆發，中國衛星、中國衛通及航太電子等多股漲停；商業航太板塊繼續強勢，久之洋、航太晨光等多股漲停；AI應用端集體走高，Kimi概念、AI語料、智譜AI及Sora概念等漲幅居前，掌閱科技、藍色遊標等多股漲停；快手概念、航空機場、大飛機及6G概念等漲幅居前。

另外，醫藥商業板塊下挫，鷺燕醫藥跌停；刀片電池板塊走低，鵬輝能源領跌；液冷概念走勢低迷，川潤股份跌停；貴金屬、雜訊防治及船舶製造等板塊跌幅居前。

在2025年全年，上證指數、深證成指、創業板指漲幅分別為18.41%、29.87%、49.57%。

台股年內累升近26%

台灣股市方面，台灣加權指數在2025年的最後一個交易日一度突破29000點，最終收報28984.61點，2025年累漲25.83%，為連續第三年漲幅超25%。