倘Nvidia獲批向華供應H200晶片　字節跳動擬斥千億人民幣採購

《南華早報》引述知情人士報道，抖迫母公司字節跳動計劃明年大幅增加AI晶片支出，計劃2026年用於Nvidia（英偉達）採購晶片的預算約為1,000億元（人民幣，下同），並計劃將在AI領域的投資額提升至1,600億元。



報道指出，倘若Nvidia獲批向中國市場銷售其H200 GPU，則字節跳動2026年的晶片支出將從2025年約850億元的規模進一步增長。報道還指，該預算為字節跳動擴大AI投資整體戰略的一部分，目前，公司旗下社交平台、雲業務及大語言模型對算力的需求整大幅增長。

中國科技企業字節跳動標誌。（REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo）

據報組建千人晶片設計團隊

報道指，字節跳動已組建了約1,000人的內部晶片設計團隊，且團隊已取得進展，研發出一款性能可與Nvidia的H20晶片相當，當成本更低的GPU。另外，公司還在投資高帶寬內存等存儲技術，並準備在2026年將AI領域總投資金額提升至1,600億元。

NVIDIA：圖為2025年8月25日拍攝的插圖，顯示NVIDIA標誌和電腦主機板。（Reuters）

傳Nvidia與台積電商加大產能

另一方面，《路透》報道，為滿足中國科技公司對其H200人工智能芯片的強勁需求，正努力與代工製造商台積電接洽，旨在提高產量，這將標誌Nvidia的H200芯片產能有望大幅提升。

路透引述知情人士透露，中國科技公司已訂購逾200萬顆H200芯片，預計將於2026年交付，而英偉達目前庫存只有70萬顆。據指，Nvidia已要求台積電開始生產這些額外的芯片，預計2026年第二季開始生產。至於英偉達計劃向台積電追加訂購的具體數量，尚不清楚。

已決定向內地客戶供應H200晶片

消息人士稱，Nvidia已決定向中國客戶提供哪些H200晶片型號，定價約為每顆2.7萬美元。

報道引述Nvidia發言人回應時表示，公司一直持續管理其供應鏈，表示向中國授權客戶銷售H200產品，不會影響向美國客戶供貨的能力。公司又指出﹕「中國市場競爭非常激烈，本土芯片供應商發展迅速。禁止所有美國出口損害了我們的國家和經濟安全，只會讓外國競爭對手得益。」