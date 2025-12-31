中證監﹕推動商業REITs平穩健康發展　優化發行定價及估值機制

中國證監會印發《中國證監會關於推出商業不動產投資信託基金試點的公告》，其中提出推動商業不動產REITs平穩健康發展。結合商業不動產特點，明確商業不動產REITs市場化准入安排，着力穩定預期、提升效率，更好激發市場主體活力、充分發揮市場優勢。重點支持符合政策導向、具有商業屬性的資產發行商業不動產REITs，提高發行上市效率。鼓勵REITs持有業態相近、功能互補或運營協同的資產組合，推動跨領域資產整合，提升規模效應和風險分散能力。支持經營規範、治理健全、資產管理經驗豐富的銀行保險業資產管理公司等金融機構參與商業不動產REITs業務。有序拓展原始權益人範圍。



有關通知亦提出，加強二級市場建設。豐富覆蓋REITs的指數體系，支持基金管理人開發掛鉤相關指數的基金產品，支持符合條件的公募基金將REITs納入投資範圍，研究探索跟蹤REITs指數的交易型開放式指數基金（REITsETF）等創新產品，進一步豐富投資者資產配置選擇。加大力度引導保險資金、社保基金、年金基金等各類中長期資金入市，發揮其穩定器和壓艙石作用。推動將REITs納入滬深港通標的範圍，擴大市場高水平對外開放。推動專業投資機構加強REITs投研能力建設，倡導投資者關注資產基本面與長期投資價值。

其中提出，不斷完善市場生態。完善REITs發行與交易機制，優化以市場化爲導向的REITs估值與發行定價機制，規範推介、詢價、定價、配售等發售行爲。結合不動產運營特點與風險收益特徵，強化REITs信息披露和市場約束。持續加強與相關部門溝通協調，積極推動REITs配套政策落實落地，提升政策合力。加快推進REITs專項立法及部門規章的制定工作，着力提升制度的包容性和適應性，夯實REITs市場高質量發展的法治基礎。健全多層次REITs市場體系。

其中提出，促進市場主體歸位盡責。持續壓實基金管理人的REITs主動管理職責，通過協議安排、監督檢查等方式強化運營管理機構對不動產的運營責任，更好發揮產業方專業優勢，提升運營管理效能，持續增強REITs運營質量和分紅能力。督促基金管理人、基金託管人、財務顧問、資產支持證券管理人、原始權益人及其他專業機構，嚴格依照法律法規、合同約定和公開承諾切實履行職責。依法打擊違法違規行爲，保護投資者合法權益。