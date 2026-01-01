現貨黃金2025年漲超60%　白銀飆150%破頂　倫銅升幅16年來最多

周三（12月31日）紐約尾盤，現貨黃金跌0.53%，報4316.59美元/盎司，12月份累計上漲1.85%，2025年累計上漲超64.55%。COMEX黃金期貨跌1.31%，報4328.90美元/盎司，12月份累漲1.76%，全年累漲55.08%。

白銀破項

此外，周三紐約尾盤，現貨白銀跌6.16%，報71.5733美元/盎司，12月份累計上漲26.69%，12月29日漲至84.0075美元創歷史性新高，2025年累計上漲147.95%。COMEX白銀期貨跌9.10%，報70.830美元/盎司，12月份累漲23.92%，12月29日漲至82.670美元創盤中歷史新高，全年累漲約128.47%。

貴金屬2025年表現凌厲。

倫銅累漲近42%創下16年來最大漲幅

另邊廂，周三倫敦金屬交易所（LME）期銅收跌136美元，報12423美元/噸，2025年累計上漲近42%，創下16年來的最大年度漲幅。分析師預計，在美國於2026年中期就銅關稅作出決定之前，CME相對於LME的溢價將繼續吸引銅流入美國庫存，從而使傳統消費中心的供應趨緊。Commodity Market Analytics董事總經理Dan Smith稱：「我認為不會很快出現逆轉，這些流動主要是由套利驅動，而且仍然受制於美國的政策，而美國的政策很難預測。」

Smith稱，在消費方面，季節性因素將為銅提供短期支撐，第一季度往往支持工業周期，在夏季來臨之前會大量補充庫存。