2025全球資產風暴！白銀144%稱王　美元、美債大翻車

2025年，特朗普的關稅旋風颳到了世界的每一個角落，幾乎重塑了此前建立的全球經濟格局。

這一年，黃金白銀創下歷史新高，亞太市場（包括港股、A股、日韓市場）迎來強勁復甦領漲全球股指，美聯儲3次降息導致美元指數走弱，原油因供需過剩導致價格跌跌不休……

行至年末，2026年的大類資產配置也成為市場關注的焦點，哪類資產的性價比更高？

亞洲市場全面碾壓歐美

2025年收官，隨着歐美經濟放緩，亞洲對追求更高增長的投資者吸引力不斷提升。

其中，韓國股市實現了神級反轉。在總統李在明力推改革的助推下，

韓國Kospi指數

收於4214.17點，全年暴漲75.6%，直指他設定的「5000點」宏偉目標，成為全球主要股市中一騎絕塵的王者。

今年主板總市值較去年底增長77.1%，達到3478萬億韓元（約合人民幣16.78萬億元），歷史上首次突破3000萬億韓元關口。

日經225指數

收於50339.48點，站穩50000點大關，創下史上最高的年終收盤價，年內漲幅超26%，且為為連續第三年上漲。

野村證券策略師WataruAkiyama分析指出，日經指數的漲勢全年由晶片股引領，對於科技公司持續擴大AI資本投資感到驚訝。

此外，市場對新首相政府實施的經濟刺激措施保持樂觀，為市場提供了支撐。新首相10月上任後承諾，將通過負責任且積極的公共財政實現強勁經濟增長。

恒生指數

全年累漲27.77%，創下自2017年以來最佳年度表現；

恒生科技指數

累漲23.45%，創下自2020年推出以來最佳年度表現。

這主要得益於市場信心的持續修復。同時，恒指已連續兩年錄得接近20%的年漲幅。伴隨市場熱情的逐步恢復，港股IPO活動也實現穩步回升。港股市場有117家新股上市，首發募資額超過2860億港元，重回全球交易所榜首位置。

黃金白銀迎來「超級周期」

2025年的貴金屬市場，不僅僅是簡單的避險或通脹交易，而是一場深刻的全球資產配置轉移。

白銀

無疑是2025年最閃耀的資產，年初至今上漲143.97%，價格一度突破每盎司84美元。

黃金

漲勢更為迅猛，2025年取得了64.9%的年度漲幅。自2023年以來，黃金價格已經實現了3年的上漲，由1834美元/盎司飆升至4400美元/盎司。

11月以來，銅價同樣表現強勢，連續刷新歷史高點，2025年全年累漲44.32%。

此番貴金屬的熱潮可以說是史詩級的，這也是自1980年以來，金銀銅三類金屬首次在同一年度同步刷新歷史紀錄。

這件事情的本質則是多重核心邏輯的深度共振，而美元體系的信任危機與去美元化浪潮，正是此番共振中最關鍵的推力。

在「去美元化」的趨勢下，各國央行加速外匯儲備多元化。而黃金作為非主權貨幣資產，在儲備結構中的戰略地位不斷提升。

這種常態化購金的行為並不是短期交易行為，而是基於長期風險對沖的戰略配置，從資金面夯實了貴金屬的暴漲基礎。

展望未來，機構普遍提醒，目前貴金屬價格對利好因素的定價已較為充分，後續美聯儲貨幣政策預期搖擺、地緣衝突緩解等因素可能引發高位回調，投資者需注重倉位管理，避免盲目追高。

美債與美元遭受雙重壓力

與貴金屬市場形成明顯對比的就是美元的疲軟，‌美元指數在2025年內跌幅接近10%。

首要原因就是市場對美聯儲降息的強烈預期。

從歷史規律上看，預防式降息周期常伴隨美元階段性疲軟。

2025年9月降息落地後，美元利率的吸引力開始下滑，國際資金便轉向更高收益領域。

同時，美聯儲內部分歧更加顯著，鴿派主張激進降息，鷹派則較為謹慎，而美聯儲主席模糊的態度更是加劇了市場的困惑。

此外，美元的避險屬性也因為地緣風險降温而削弱。

2025年10月底以來，中美貿易緊張局勢開始出現緩和的跡象，降低市場對美元避險的需求。

全球風險偏好回升，資金從美元流向歐元、日元等資產，美元作為傳統避險貨幣的吸引力相應下降。

值得關注的是，本應該與美元形成負相關的美國國債也在跌。

這種相關性的瓦解，主要原因就是市場對對於美元的信任度下降，同時也確認了利率周期頂部。

驅動美債下行的核心力量就是美國通脹的持續降温，使得市場認為美聯儲加息周期已經徹底結束，從而開始交易降息預期。

瑞銀指出，接下來的2026年，若就業數據疲軟，或下一任美聯儲主席非常鴿派，或許引發新一輪美元拋售 。

原油價格跌跌不休

2025年的原油市場，用一個詞概括，就是跌跌不休。

WTI原油期貨年內跌超18%，布倫特原油期貨跌超17%。

主要原因是供給端有兩大邊際變化——

一方面，OPEC+策略的轉變。從「減產穩油價」到「增產搶佔市場份額和定價權」，在今年4月恢復增產，並持續加快供應恢復步伐；

另一方面，特朗普支持原油等傳統能源的開採，減少對外能源依賴，傾向於低油價來控制通脹，和拜登時期限制化石能源的政策相反。

值得一提的是，在油價下行的過程中，在11月初的OPEC+的會議上，決定2026年第一季度暫停增產以穩定市場。

展望2026年，原油市場正站在供應過剩的「風口浪尖」。多家機構指出，石油市場將出現供應過剩，但對其程度存在分歧。其中，高盛預測布倫特原油2026年均價為56美元/桶；世界銀行預測2026年布倫特油價為60美元/桶；摩根士丹利維持2026年一季度布倫特原油60美元/桶的預測；瑞銀預計2026年年底布倫特原油將達67美元/桶。