澳門2025年博彩收入按年升9.1%

撰文：格隆匯
出版：更新：

澳門12月博彩收入為209億澳門元，較去年同期增長14.8%。

2025年全年計，博彩收入達2,474億澳門元，較去年同期增長9.1%。

格隆匯