百度旗下崑崙芯以保密形式　向港交所遞交上市申請｜新股IPO

百度 （9888） 公布，旗下崑崙芯1月1日已透過其聯席保薦人以保密形式，向香港聯交所提交上市申請表格（A1表格），以申請批准崑崙芯股份於聯交所主板上市及買賣。



料分拆後仍為附屬公司

百度表示，目前方案為建議分拆將通過崑崙芯股份的全球發售進行，包括：崑崙芯股份於香港進行公開發售，以供香港公眾人士認購；及向機構及專業投資者配售崑崙芯股份。百度指，崑崙芯為旗下非全資附屬公司，建議分拆完成後，預計崑崙芯仍將為公司之附屬公司。

百度指出建議分拆可更全面地反映崑崙芯集團基於自身優勢的價值，並提升其營運及財務透明度，令投資者能清晰區分崑崙芯集團與保留集團，獨立評估及衡量崑崙芯集團的表現及潛力；崑崙芯的業務（有別於保留集團業務相對較為多元化的業務模式）將吸引專注於通用AI計算芯片及相關軟硬件系統業務的投資者群體。

崑崙芯集團的業務憑藉其規模已足以尋求上市地位，且公司認為該地位將對公司及崑崙芯有利，因為建議分拆將：（i）提升崑崙芯在其客戶、供應商及潛在戰略合作夥伴中的形象，並提高其協商及爭取更多業務的地位，從而令保留集團可透過其於崑崙芯的持股受益於崑崙芯的增長；（ii）使崑崙芯能在未來有需要時直接且獨立地進入股權及債務資本市場，從而令保留集團能更有效地配置財務資源；及（iii）更直接地將公司與崑崙芯雙方管理層的職責及問責與彼等各自的營運及財務表現掛鈎，進而加強管理層專注度及企業管治。

百度表示，有關建議分拆的詳情，包括全球發售的規模與結構、公司於崑崙芯持股百分比的減少幅度等，尚未落實。建議分拆須待獲香港聯交所上市委員會批准崑崙芯股份上市及買賣、就崑崙芯股份上市及發售事宜完成在中國證券監督管理委員會的備案，以及公司及崑崙芯作出最終決定，方可作實。

創立自2012年的崑崙芯，目前由百度控股，2024年收入約20億元人民幣，淨虧損約2億元人民幣。