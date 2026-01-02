國產GPU四小龍壁仞科技首掛高收　升75.8%　每手賬賺2972元

國產GPU四小龍之一的壁仞科技（6082）今日（2日）掛牌，開市35.7報元，較招股價高出16.1元或82.1%，以每手200股計算，賬面賺3,220元。

壁仞科技曾高見42.88元，較招股價高出118.8%，收市報34.46元，升75.8%或14.86元，每手賬面賺2,972元。



公司於日前公布招股結果，公布招股結果，公開發售接獲2,347.53倍認購，一手(200股)中籤率5%，認購5萬股獲穩派一手。按回補機制，公開發售股份已增至4,953.86萬股，佔發售總數17.39%。國際發售錄得25.95倍認購。

引入23名基石投資者

壁仞招股獲3W Fund、平安人壽保險、神州數碼、國君香港及南方基金等23名基石投資者合共認購近1.48億股，佔發售總數51.93%。禁售承諾最後日期2026年7月1日。