恒生指數2026年首個交易日紅盤高開高收 升707點 百度飆逾9%
今日（2日）為2026年首個交易日，恒生指數紅盤高開86點，最新報25717點。其後升幅持續擴大，並重上26000點。
【16:22】港股全日飆逾700點
港股於2026年首個交易日紅盤高開高收，全日勁升707點，收市報26338點，成交額為1,408.6億元。國指收市報9168點，升255點；科指升220點，報5736點。
科技股表現強勁，百度（9888）升9.4%，收市報143.8元，網易（9999）升6.6%，阿里（9988）升4.3%，騰訊（0700）升4%，快手（1024）升3.6%，小米（1810）升2.5%，美團（3690）升1.3%。
汽車股方面，理想汽車（2015）升4.9%，比亞迪（1211）升3.6%零跑（9863）升1.9%，小鵬（9868）升1.3%，蔚來（9866）升0.9%。
消費股方面，攜程（9961）升5.2%，泡泡瑪特（9992）及同程旅行（0780）均升2.9%，海底撈（6862）升1.1%。
金融股方面，滙豐（0005）再創新高，收市報124.3元，升1.6%，港交所（0388）升2%，友邦（1299）升4.3%。
金礦股方面，招金（1818）升3.8%，紫金（2899）及山東黃金（1787）均升3.6%，中國黃金（2099）升3.1%。
【14:37】港股曾升逾700點
港股升幅曾擴大至逾700點，高見26345點，最新報26301點，成交額為1,075.6億元。
科指升3.9%，最新報5731點。
【13:52】港股升幅擴至逾600點
港股升幅於午後進一步揭擴大，最新報26287點，升656點，成交額為940.5億元。
百度（9888）為目前升幅最大成份股，最新報142.2元，飆8.1%。
【12:12】港股半日升逾500點
港股在2026年首個交易日表現理想，半日升559點，報26189點，國指升201點，報9115點，科指升186點，報5702點，成交額為769億元。
科技股成為今早大市上升動力，百度（9888）升7.5%，網易（9999）升5.9%，阿里（9988）升3.2%，騰訊（0700）升3%，小米（1810）升2.4%，美團（3690）升1.5%。
汽車股方面，理想汽車（2015）升4.9%，比亞迪（1211）升2.6%，小鵬（9868）升1.1%。
消費股方面，泡泡瑪特（9992）升3.6%，蜜雪集團（2097）跌0.5%。
金融股方面，滙豐（0005）升1.7%，友邦（1299）升2.9%。
【11:02】港股升幅逾500點
港股升幅進一步擴大至逾500點，最新報26184點，升553點。
科技股表現強勁，百度（9888）飆8.1%，為目前表現最佳藍籌，網易（9999）及理想汽車（2015）均升逾6%。
【10:27】港股升幅擴至逾400點
恒生指數最新報26067點，升436點，國指升159點，報9073點，科指升180點，報5696點。
【09:25】港股高開86點
恒生指數紅盤高開86點，最新報25717點，國指最新報8949點，高開36點；科指最新報5547點，高開31點。
為去年恒指藍籌升幅王的中國宏橋（1378），高開0.9%，報32.9元。
至於去年表現最差藍籌股的美團（3690）在新一年首日表現平穩，最新報103.3元，平開。
重磅股滙豐（0005）低開0.5%，阿里（9988）高開0.3%，騰訊（0700）高開0.3%。