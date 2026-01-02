身家由百萬變千萬要幾耐？　滙豐調查揭盅　中產門檻又再提升

最新「滙豐富裕人士年度報告」顯示，香港百萬富翁通常在39歲前晉升為千萬富翁，平均僅需約八年便能將資產由港幣100萬元提升至1,000萬元。值得留意的是，受訪者中每13人即有1人持有至少港幣1,000萬元流動資產，突顯香港高端客戶群的財富實力。

調查又反映，「自力更生」的主流趨勢，即近七成受訪者並非含著「金鎖匙」出生，而是主要透過投資、自營業務利潤、利息收入及租金收入等累積財富。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹。（盧翊銘攝）

財富更大比例分配予具較高回報潛力的投資

談及理財，調查稱，千萬富翁通常展現更成熟的理財習慣，包括運用融資來提升投資回報。他們通常會將財富的更大比例分配給具有較高回報潛力的投資，例如股票和投資基金，同時也注重配置保障型產品。相較於一般投資者，千萬富翁更傾向於投資另類資產，這類資產不僅能提供更高的回報潛力，而其與傳統市場的相關性亦相對為低。在財富管理方面，他們採取更全面的視角，超過九成的受訪者重視跨代規劃，並著重於將財富傳承給孫輩。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務首席客戶官許長虹指：「調查結果與我們客戶的情況不謀而合，他們重視策略性資產配置、多元化及長遠規劃。我們致力提供環球專業知識及私人銀行級投資機會，以支持不斷壯大的高端客群。事實上，八成半滙豐千萬富翁客戶去年均錄得正回報，而相關客群於過去一年更錄得雙位數增長。」

滙豐調查指，中產階級流動資產的門檻已大幅提升至港幣835萬元。（資料圖片）

中產階級流動資產門檻升至835萬

調查亦顯示客戶財富觀念的轉變：中產階級流動資產的門檻已大幅提升至港幣835萬元。隨著股市回升，他們對物業租金收入的依賴減少，而「現金為王」的心態亦逐漸淡化。創新板塊繼續受投資者追捧，超過六成受訪者已投資或計劃於五年內投資人工智能企業或相關理財產品。

在退休規劃方面，調查指，近七成受訪者傾向靈活退休模式，例如「微退休」，接近三成受訪者則嚮往「旅居式退休」，即於不同地點旅居或間歇居住，熱門目的地包括中國內地等亞洲國家。為實現理想退休生活，他們目標每月被動收入達港幣48,580元，突顯提前及全面財富規劃的重要性。