內地續推汽車舊換新補貼　里昂料對售價15萬人幣車款產生正面影響

里昂發表研究報告指，2025年最後一星期，內地汽車訂單按周大致持平。該行預期2026年第一季的汽車銷售將受惠於補貼政策延續及農曆新年前的傳統需求。監管當局言論反映，刺激消費將成為2026年的首要任務，並將繼續撥出資金支援汽車以舊換新，補貼金額會按車價百分比計算。



該行預計有關措施將對價格約15萬元（人民幣‧下同）的車型產生正面影響，對低價車型的影響則屬中性，同時會進一步推動新能源汽車持續向高端化轉型。整體而言，該行認為補貼政策延續有助於釋放2025年第四季至2026年第一季期間消費者猶豫不定的需求。



吉利星越L

花旗發表研報指，內地更新今年乘用車以舊換新補貼政策。儘管補貼上限與去年保持不變，但今年的補貼將按車輛價格的百分比計算，與去年的固定金額不同。在報廢更新政策下，只有價格高於16.67萬元的新能源車，及高於15萬元的燃油車才有資格獲得上限補貼額；在置換更新政策下，只有價格高於18.75萬元的新能源車和高於21.67萬元的燃油車才有資格獲得上限補貼額。

花旗認為，新的2026財年新能源車及燃油車以舊換新補貼，可能導致入門級車型(即平均售價低於16萬元)市場整合加速，相較於其他仍在虧損狀態的小型車企，比亞迪（1211）、吉利（0175）、長汽（2333）在成本控制方面及來自利潤更高的出口業務槓桿，可能在國內市場更具規模優勢。

花旗又認為今年商用貨車和城市公車的補貼與去年保持不變，應有益於宇通客車和中國重汽（3808）。