許正宇﹕進一步拓展離岸人民幣業務　深化與內地市場互聯互通

財經事務及庫務局局長許正宇於社交媒體擴文，指出國家主席習近平發表2026年新年賀詞，其後中央港澳辦隨即刊登文章《不負期許創佳績 乘勢而上再揚帆》，充分肯定香港過去一年在經濟、金融等領域所取得的顯著成就，並對特區未來發展寄予殷切期望。他指出對習近平的新年賀詞及港澳辦的文章深表感謝，並向社會各界和金融業同仁致以誠摯的新年祝福，祝大家新年快樂、萬事如意。



許正宇指出，習近平在賀詞中強調，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定，並特別提到粵港澳三地同心同行，充分體現中央對香港的關懷厚愛與堅定支持。港澳辦的文章高度評價香港經濟展現出的強大韌性與活力，指出香港全球金融中心排名穩居世界第三，港股IPO規模領跑全球，恒生指數表現亮眼，駐港公司數目創歷史新高。這些成績殊為不易，凝聚了特區政府與金融業界的共同努力，亦得益於中央的大力支持，以及國家整體高質量發展的有力帶動。

許正宇表示，過去一年，在「一國兩制」的堅實保障和中央政策的有力支持下，香港國際金融中心地位進一步鞏固。將積極銜接國家「十五五」規劃，深化粵港澳大灣區金融合作，推動股票、債券、大宗商品市場及資產管理等領域的改革創新，持續吸引更多國際資金與專才匯聚香港。

積極推動金融科技

許正宇指出，展望「十五五」開局之年，將不負中央期許，乘勢而上，繼續推動金融市場蓬勃發展，會進一步拓展離岸人民幣業務，鞏固香港作為全球最大離岸人民幣樞紐的地位；大力發展綠色及可持續金融，助力國家實現「雙碳」目標；積極推動金融科技應用，深化與內地市場的互聯互通機制；強化香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，並吸引更多家族辦公室及資產管理機構落戶香港，進一步鞏固香港國際資產及財富管理中心的地位。

香港金融業將繼續發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，主動融入國家發展大局，為推動國家現代化建設貢獻力量。