政府︰去年11月港零售業銷貨值337億元　按年升6.5%　遜預期

政府統計處公布去年11月零售業總銷貨價值的臨時估計為337億元，按年上升6.5%，預期增幅為8.6%。



統計處又指出，去年10月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升6.9%。去年首11個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升0.4%。

金鐘太古廣場

網上銷售額增至38億元

在去年11月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11.2%，該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為38億元，按年升28.4%。

零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，去年11月與2024年11月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升38.6%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升3.6%）；其他未分類消費品（上升5.5%）；服裝（上升3.0%）；百貨公司貨品（上升3.8%）；食品、酒類飲品及煙草（上升2.0%）；藥物及化妝品（上升9.2%）；以及眼鏡店（上升7.3%）。

超市銷貨值跌2.1%

另一方面，去年11月與2024年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌2.1%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌3.1%）；燃料（下跌11.1%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌4.3%）；傢具及固定裝置（下跌6.1%）；書報、文具及禮品（下跌10.6%）；以及中藥（下跌1.8%）。

政府發言人表示，去年11月零售銷售維持復蘇動力。零售業總銷貨價值按年進一步顯著上升6.5%。不少主要零售商類別的銷售上升。展望未來，本地消費氣氛隨着經濟持續增長而逐步改善，加上訪港遊客數目蓬勃增長，將繼續對零售業務有利。