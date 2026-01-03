華爾街點睇2026？　全球市場十大驚人預測來襲　金價上望1萬美元

2026年註定是全球市場的「分化與顛覆之年」：一邊是中國股市慢牛雛形顯現、日本經濟逆襲崛起的確定性機遇，一邊是美股暴跌90%與全球金融危機的崩盤預警；AI既引爆算力革命與萬億獨角獸風口，也引發「銅電荒」與失業潮隱憂。

貴金屬、加密貨幣醖釀史詩級反彈，科技巨頭爭奪市值王座，多空陣營針鋒相對，機遇與風險的邊界從未如此模糊。

本文整理了市場對2026年全球主要資產的十大重磅預測，帶你直擊未來的關鍵博弈與未來走向。

一、高盛重磅唱多！中國股市2026有望大漲38%

高盛發布研報唱多中國股市，明確中國股市「慢牛」雛形已現，預計至2027年底有望上漲38%。增長動力核心來自盈利兑現與估值擴張，2026-2027年企業利潤預計分別增長14%和12%，疊加約10%估值修復潛力，市場正從「希望階段」向「增長階段」過渡。

AI技術突破、消費結構轉型、企業出海深化與政策精準託底形成多重共振，成為關鍵支撐。其中AI有望未來十年每年推動企業盈利增長3%，中國AI科技資產相較美股仍具估值吸引力；新消費與服務消費賽道表現突出，企業出海持續提升盈利空間。

高盛多次重申A股、H股超配評級，指出當前慢牛格局更穩固，內外資持續湧入，大量存量資金尚未入市提供動力，尤其看好中小盤及民企龍頭、人工智能等投資主題。

華爾街對2026年美股走勢呈現空前極端分歧，多空陣營針鋒相對。

二、美股驚天大分化：標普500直衝8100點or暴跌90%？

華爾街對2026年美股走勢呈現空前極端分歧，多空陣營針鋒相對，核心爭議聚焦標普500指數未來走向。

看多陣營中，奧本海默資產管理公司發布當前最激進預測，其首席投資策略師John Stoltzfus明確表示，受美國經濟持續韌性及企業盈利強勁增長雙重驅動，標普500指數2026年將攀升至8100點！這一樂觀預期的核心支撐在於，標普500成分股企業今年多數時間業績持續超出市場預期，團隊預計2026年企業整體盈利增幅將達到12%。

看空派則發出崩盤級預警，HSDent投資公司創始人Harry S.Dent直言，2008年金融危機後形成的債務推動型「超級泡沫」即將破裂，2026年美股或迎來史上最嚴重崩盤，跌幅可能高達90%，創下大蕭條以來最糟糕的市場環境。

他強調，本輪泡沫覆蓋股票、房地產及數字資產等多個領域，根源是2008年後決策者通過貨幣干預阻礙經濟自然重置，債務問題未徹底出清，激進赤字支出進一步放大泡沫。Harry特別指出，2026年初尤其是1月為關鍵判斷期，歷史上1月首周及首月股市表現常預示全年走勢，若1月表現疲弱，將印證其看空判斷。

三、華爾街「預言家」喊出黃金1萬美元、白銀200美元

傳奇經濟學家、金融分析師兼暢銷書《貨幣戰爭》作者，知名經濟學家Jim Rickards發布末日級預測：2026年黃金將飆升至每盎司1萬美元，白銀有望衝擊200美元！

這一瘋狂預言並非空穴來風。Jim指出，支撐當前黃金牛市的兩大傳統支柱——央行持續購金與礦產供應停滯——將在2026年持續發力。更關鍵的是，主權財富基金、捐贈基金等機構正加速湧入貴金屬市場，成為新的「超級買家」。

地緣政治風險更是火上澆油。歐洲凍結俄羅斯資產的舉動，讓沙特、日本等持有大量美債的國家心驚膽戰。「怕了！各國央行瘋狂囤黃金避險，誰也不想成為下一個俄羅斯。」瑞卡茲直言。

白銀市場同樣暗流湧動。瑞卡茲警告，「紙白銀」與實物白銀的比例高達100:1，一旦觸發大規模實物交割，銀價將一飛沖天。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

四、華爾街分析師：200%債務是紙老虎，2026最佳投資地是日本？

2025年日本經濟強勢復甦，日經225指數大漲26%，遠超標普500的17%漲幅，2026年有望成為全球最佳投資目的地之一。

外界擔憂其公共債務佔GDP達200%的高負擔，但這一危機實則是「紙老虎」。日本央行將利率上調至30年最高，恰恰是對經濟韌性的「信任票」，證明其能抵禦全球衝擊。

凱投宏觀指出，日本國債平均久期超9年，再融資周期長，收益率波動對融資成本影響漸進，且近年名義GDP年均增長3.1%，債務率已從212%降至200%，去槓桿速度領先發達經濟體，在全球市場不確定性加劇下，日本憑藉穩健基本面，將成為2026年跨國多元化投資的優選。

五、小摩2026年全球經濟展望：經濟65%概率擴張是假象？35%概率衰退恐拖垮全球

摩根大通發布2026年全球經濟展望，核心結論為：經濟以擴張為主的概率達65%，但衰退風險仍存（概率35%），且結構分化顯著。

在65%的擴張情景中，理想的「金髮姑娘」狀態（趨勢增長、通脹與利率回歸疫情前）僅佔15%；更多是「黏性低迷」（20%，市場情緒、貿易拖累持續，通脹利率難回落）與「失衡加劇」（30%，勞動力供給不足推高通脹，或迫使加息）。

而35%的衰退情景中，20%是美國自身衰退但外溢有限；更需警惕的是15%的「全面下滑」——美國與金融市場同步崩潰，進而拖累全球走弱。

儘管擴張概率佔優，但理想情景佔比極低，黏性通脹、勞動力失衡及衰退中的「全面崩潰」風險，都意味着2026年全球經濟難現「平穩增長」，市場需警惕結構分化下的波動與黑天鵝風險。

日本《產經新聞》報導，美國傳奇投資大師羅傑斯（Jim Rogers）預言，2026年將爆發「史上最慘烈」的全球金融危機。（GettyImages）

六、羅傑斯斷言2026年將迎「人生最慘烈」金融危機

量子基金創始人Jim Rogers，近期在對談中拋出重磅預言：2026年將爆發「人生中最慘烈」的全球金融危機，美國將陷入史上最糟局面，日本也難逃債務衝擊，全球經濟體系或遭撼動。

這場危機並非空穴來風，核心源於兩大導火索：一是新冠疫情後各國大舉財政擴張，全球債務已突破305萬億美元，疊加高利率環境，美國國債利息超國防預算，日本債務率達260%，償債壓力瀕臨臨界點；二是AI領域非理性狂熱形成泡沫，巨頭鉅額投入缺乏盈利支撐，破裂風險加劇。

Rogers強調，危機爆發的關鍵不是「會不會」，而是「何時」，一旦市場信心動搖，資金撤離速度將遠超政府應對能力。對於資產守護，他建議美元相對安全，也可配置瑞士等海外避險資產。這位曾精準預判1987年美股崩盤、2008年次貸危機的投資大佬，其預警已引發全球投資者對2026年市場的高度警惕。

七、大摩2026機器人預測：誕萬億獨角獸，腦機接口將解鎖「超人」技能！

摩根士丹利發布2026機器人行業十大預測，勾勒出科技產業顛覆圖景。自動駕駛將成核心突破口，特斯拉計劃在德克薩斯州及另一州落地完全無人駕駛，Waymo已實現多城商業化運營，美國聯邦監管政策也將加速落地護航。

低空機器人市場將迎爆發式增長，疊加國內低空經濟規模預計破萬億，AI自主飛行技術與商用缺口成為關鍵推手。行業格局上，傳統車企將集體入局機器人產業，中美形成「競爭性合作」格局，中國憑藉製造與供應鏈優勢成為美國核心夥伴。

特斯拉與xAI深度融合、Mag 7及OpenAI搶灘實體世界，具身智能與高性能算力結合領域將誕生首個萬億級獨角獸。腦機接口技術將實現重大臨牀突破，Neuralink計劃推出「盲視」項目，首個規模化落地場景或落地電子遊戲。需注意的是，2026年人形機器人仍偏營銷與募資噱頭，真正規模化生產力尚待探索。

八、TPU商業化提速，谷歌或憑AI全棧實力衝擊全球市值第一！

預測市場Polymarket數據顯示，谷歌母公司Alphabet在2026年12月前登頂全球市值第一的概率達33%，僅次於英偉達的37%，成為最具潛力的挑戰者。當前其市值3.7萬億美元位列第三，與英偉達4.2萬億、蘋果4萬億的差距正快速縮小。

2025年Alphabet股價強勢反彈65%，躋身「七巨頭」表現最佳行列，市值已超越微軟。市場信心源於其「晶片+模型」雙輪驅動：自研TPU晶片加速商業化，第七代產品算力提升10倍，已與Meta、Anthropic達成大額合作，目標搶佔英偉達10%的AI晶片市場；Gemini3模型月活用戶超6.5億，在多模態任務中表現突出，且成本優勢顯著。

此外，谷歌雲業務按年增長34%，積壓訂單達1550億美元，AI相關收入季度超數十億美元。若SpaceX2026年IPO，作為早期投資者的Alphabet或將斬獲千億美元級收益，進一步助推市值衝刺。分析師認為，其全棧AI生態與多元化業務佈局，讓登頂全球市值第一的猜想具備充分合理性。

九、高盛警告！AI引爆「銅電荒」，2026美國局部停電恐拖垮AI競賽

高盛2026大宗商品展望報告指出，全球AI競賽正引發「銅與電」結構性短缺，美國電力瓶頸或拖累其AI進展。AI驅動的數據中心爆發式增長，使美國年化電力需求增速升至近3%，超GDP增長率，且72%的數據中心集中在僅1%的縣域內，局部電力緊張加劇。

2026年美國電力備用容量將進一步下降，煤電退役速度超可再生能源補充速度，可能出現電價飆升甚至停電，而中國有效電力備用容量屆時將達全球數據中心需求的三倍多。銅作為AI基礎設施核心原材料，需求持續攀升，供應端受礦山開發周期長、品位下降等約束，2026年均價預計11400美元/噸，高盛重申2035年目標價15000美元。

冠上特朗普大名的迷因幣8月以來市值已下跌約1/4；特朗普次子艾瑞克．川普持有的比特幣挖礦企業價值從高點腰斬（Traxer@Unsplash）

十、比特幣今年落後納指50%，機構押注2026史詩級反彈

2025年比特幣表現慘淡，不僅落後納斯達克100指數約50%，更有75%的主流加密貨幣跌破關鍵均線，陷入技術性熊市。但投資管理公司VanEck給出樂觀預判，認為其2026年有望逆襲成為「年度最佳資產」，目前機構已在持續買入。

VanEck的核心依據集中在三大維度：一是全球多國依賴印鈔緩解債務壓力，法幣貶值推動投資者轉向黃金、比特幣等稀缺價值儲存工具，而黃金今年已漲超70%突破4500美元，2026年目標劍指5000美元；二是美聯儲預計2026年降息2-3次，流動性回歸將利好高彈性資產；三是加密市場監管框架逐步完善，企業資金配置潮加速，疊加比特幣四年周期仍完好，2026年將以震盪築底為主，為後續上漲蓄能。

此外，人工智能、能源轉型驅動的大宗商品牛市已啟動，硬資產崛起的宏觀環境，也為比特幣的反彈提供了有利土壤，使其成為機構眼中的潛力標的。