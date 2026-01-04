黃仁勳稱將與聯想集團　聯合發布一款「革命性服務器」

1月3日，聯想集團公布了一段該公司董事長楊元慶與英偉達首席執行官黃仁勳對談的視頻。兩位全球科技巨頭掌舵人對AI未來演進趨勢做出了預判，並首次披露了兩家企業的合作規模。

黃仁勳與楊元慶認為下一階段人工智能發展將會展現出兩大明顯趨勢：其一是企業級AI將成為核心戰場，混合式AI是關鍵突破點；其二是AI將全面滲透至實體經濟各領域，帶來巨大的市場機遇。

黃仁勳認為，人工智能正在從"生成式AI"向"代理式AI"演進，實現了推理能力和解決問題能力的雙重突破，這為AI落地應用帶來了更多可能性。下一階段的核心趨勢將聚焦企業級市場，具體表現為公有云模型與企業定製化開源模型的深度融合。

這與聯想集團正在推進的混合式AI戰略一致。黃仁勳對聯想集團的戰略方向充分認可，他認為混合式AI並非簡單的技術疊加，而是需要強大的企業級服務器作為硬件支撐，而這正式聯想的優勢所在。

黃仁勳預判，混合式企業智能將融合應用到全球產業的各行各業中——高性能計算機、人工智能雲、AI工廠、工業製造、物流機器人等實體產業場景，聯想與英偉達將攜手覆蓋上述所有場景。

二人在談話中披露，英偉達正在與聯想集團聯合打造基於RTX Pro的聯想企業級AI系統，英偉達將為這一項目提供這家公司技術最為先進的晶片。黃仁勳稱"這是一款革命性的服務器，已經迫不及待要推出這一產品並向企業級市場規模化推廣。" 聯想集團極有可能在數天之後召開的聯想全球創新科技大會上公布這一項目的技術細節。

據了解，英偉達與聯想集團的緊密合作關係已經持續了近30年。在上述對談中，黃仁勳特別提及，聯想的液冷技術與高算力硬件實力與英偉達的架構創新完美契合。楊元慶則表態："聯想曾是CPU時代的領導者，在GPU與AI時代，我們將通過深化合作持續保持領先。"

在這場對談中，黃仁勳與楊元慶回顧了兩家企業的合作過往。楊元慶稱兩家企業過去數年在AI領域的合作規模已經增長了5倍，黃仁勳則回應"未來兩年我們完全有能力再翻五倍。"

黃仁勳認為"每個公司都在使用AI，每個行業都將建立在AI之上，每個國家都在建設AI基礎設施，這為雙方合作提供了廣闊空間"。他強調，未來聯想與英偉達將進一步整合技術優勢，在服務器研發與工廠建設領域持續發力，推動工業、物流等領域的AI自動化變革。"我堅信，商業機遇和市場空間都已具備。"

據聯想集團披露的訊息，該企業將在1月6日在拉斯維加斯舉辦"史上最大規模的聯想創新科技大會"，而黃仁勳也將是受邀企業家之一。