羅兵咸料今年港新股集資額可達3500億元　新經濟企業續成焦點

去年香港新股市場集資額高達2,858億元，成為全球第一。展望2026年，會計師事務所羅兵咸永道預期，儘管地緣政治不確定性依然存在，但整體利率下降趨勢提升了投資者的信心，加上政府利好政策的推動，香港新股市場有望持續表現強勁，集資額介乎3,200億元至3,500億元，合共有150間公司於年內登陸港股市場。



綜觀2025全年，香港共有119宗IPO，數量較2024年上升68%，集資額達到2,858億港元，大幅上升超過2倍（225%），居全球榜首。2025年香港的新股上市包括113家主板公司、2家由GEM轉主板並未有集資的公司、1家以介紹形式上市、2家de-SPAC和1家GEM公司。主板的行業數量分佈主要為零售、消費品及服務（28%），其次為資訊技術及電訊服務（26%），而醫療和醫藥則佔25%。 從集資額來看，以工業及材料（41%）爲主，而零售、消費品及服務（27%）和資訊技術及電訊服務則佔18%。其中有55家公司的集資額為10億港元或以上，顯示出市場對大型IPO的熱衷。

料10家公司集資額逾50億元

羅兵咸永道資本市場服務合夥人梁令欣表示： 「由於香港資本市場在2025年的卓越表現，企業估值有所提升，加強了市場的信心，使香港成為上市之選的吸引力顯著提高。我們預期未來將有更多海外企業和創新公司選擇在香港上市，這不僅反映香港金融市場的韌性與實力，也體現了其在亞太及全球市場的重要地位。展望未來，香港將繼續在全球資本市場發揮其獨特且重要的角色，為各類企業上市集資提供更多發展機遇。」

目前，已有超過300家企業遞表申請在香港交易所上市，其中不乏大型企業。羅兵咸永道預計，2026年將有約150家企業在港成功上市，集資總額介乎3,200億至3,500億元。羅兵咸永道預計集資超過50億元的企業數量將超過10家；其中，A股企業透過香港資本市場進行國際化集資的出海熱潮持續。H股主板上市公司數目從2024年的30家，飆升至2025年的76家，升幅達1.5倍（153%）。新經濟企業，尤其是18C創新企業和18A生物科技企業，將繼續成為2026年上市焦點。此外，零售及消費品服務企業受益於中國政府推動內需，預計會有更多此類企業在香港上市集資。

料港成國際及內地企業上市首選地

羅兵咸永道資本市場服務主管合夥人黃金錢表示：「2025年香港資本市場強勢回升，展望2026年，香港新股市場理想表現有望持續，並展現多元化的發展趨勢。這種多樣性將使不同領域的公司能夠獲得創新和技術相關的資金支持，並推動市場向更深入的層次發展。在高端製造和科技公司上市的推動下，香港IPO市場仍將保持活力，2026年香港IPO集資額有望達到3,500億。儘管全球地緣政治形勢仍存在不確定性，中國企業尋求國際融資的需求及投資者對中國優質企業的投資興趣仍然持續強勁。羅兵咸永道期待見證香港在全球資本市場中保持領導地位，成為國際和中國企業的首選上市地點，為各方創造更加繁榮的經濟環境。」