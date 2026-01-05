亞洲金融論壇首設「全球產業峰會」　貿發局︰把議題拓至實體經濟

由特區政府及貿發局合辦的第19屆亞洲金融論壇﹙Asian Financial Forum 2026﹚，將於1月26日至27日（星期一至二）在香港會議展覽中心舉行。

貿發局指出，今屆論壇以全新的論壇標語「金融賦能產業」，為各持份者帶來新貌，並以「變局中協力 新局中多贏」為主題，對準全球金融趨勢，雲集全球逾百位政商領袖及金融專家擔任演講嘉賓，全方位剖析地緣政治變遷及宏觀經濟走勢，多角度探討金融市場發展及潛在投資機會，以推動金融業人士在變局中攜手協力，在新局中創造多贏，突顯香港國際金融中心優勢。

貿發局主席馬時亨表示，18年來，亞洲金融論壇不斷壯大，由一天議程變為兩天，討論議題更廣泛，累積至今已邀請超過1,000名知名講者、吸引近六萬人參與，成為亞洲乃至全球標誌性的金融論壇。因應市場變局，本屆亞洲金融論壇亦與時俱進，首設「全球產業峰會」，聚焦金融與產業深度融合，把議題從金融領域拓展至實體經濟的核心脈絡，藉以放大高增值產業潛力、驅動創新浪潮，令經濟增長更有力量。兩日論壇雲集全球逾百位政商領袖分享睿見，同時設有環球投資項目對接（AFF Deal-making），推動更多實質合作，積極發揮香港「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，鞏固香港國際金融中心的地位。

亞洲金融論壇策劃委員會主席、滙豐香港行政總裁兼零售銀行及財富管理業務總經理伍楊玉如則表示，面對國際經貿新格局，以及產業鏈和供應鏈的重塑，包括滙豐在內的夥伴機構，一直以深化香港的國際聯繫，發揮香港作爲「超級聯繫人」的優勢為前提。「我們預計，今年亞洲金融論壇將吸引超過3,600名來自60個國家和地區的參加者。與會者將有機會直接與推動科技、消費、醫療保健和金融等領域變革的行業領袖交流，同時深入了解香港的最新發展。」

兩日的議程將舉行多場討論環節、主題演講、專題午餐會及早餐會等，當中包括「環球經濟展望」、「投資長慧眼」、「資產與財富管理」、「貿易融資與供應鏈管理」、「黃金貴金屬交易」等精彩內容，探討全球經濟趨勢，經濟展望及不同金融及產業等熱門議題。屆時，金融及商界翹楚將就宏觀經濟、投資前景、退休基金與捐贈基金、金融科技等範疇，共同探討經濟新格局。