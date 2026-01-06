亞洲金融論壇聯乘產業　馬時亨解釋緣由︰呢個世界永遠需要創新！

由港府及貿發局﹙TDC﹚合辦的金融界盛事「亞洲金融論壇﹙AFF﹚」將於1月26日至27日在會展舉行。AFF今年來到第19屆，再獻新猷，主題由金融延伸至產業，首設首設「全球產業峰會」，第一天聚焦金融議題，次日則探討人工智能、醫藥科技、新消費等新興產業，互相輝映。

去年六月上任時已提出「AFF+」

金融聯乘產業，這個概念原來源自貿發局新主席馬時亨。他向溫多娜稱，早於去年上任之初便提出「AFF+ 」的概念，希望論壇主題能加入產業元素，到了今屆團隊便提出了「金融賦能產業」的概念，「好多謝同事，諗得十分好！」

更為難得的是，馬時亨為AFF打了不少人情牌，親自邀請他的恩師、經濟學家陳坤耀為全球經濟金融主題做主持、請了偉易達主席黃子欣主持人工智能主題，更找來怡和集團控股200年來首個華人大班潘林峯一同出席，「呢啲人物之前都未出現過係TDC論壇，十分難得，令向來已經星光熠熠的 AFF 注入新元素！」

馬時亨坦言，香港已經有不少大型金融論壇，搞手包括金管局及匯豐，雖然是好事，但競爭加劇，對貿發局是個挑戰，「所以﹙AFF﹚一定要升級！」

香港貿發局主席馬時亨（中）與亞洲金融論壇策劃委員會主席、滙豐香港行政總裁兼零售銀行及財富管理業務總經理伍楊玉如（左）及香港貿發局總裁張淑芬（右）合照。﹙香港貿發局相片﹚

「永遠要腦力加努力！」

馬時亨如此仆心仆命，除了因為是TDC主席外，原來AFF也是他的「Baby」。他向溫多娜透露，2007年他出任財庫局局長率團出訪杜拜時，在航機上向時任貿發局總裁的林天福提出的，建議香港除發展貿易，還要向推廣金融服務，因而翌年便有了金融論壇，「首屆AFF，仲邀請咗世界銀行行長出席！」

今次論壇除吸引3600名來60個國家及地區的嘉賓外，主持及講者星光熠熠。但馬時亨話一定不能「自滿」，必須與時並進。他以今年已成立60年的貿發局為例，發揮的功能亦隨香港經濟變化而變化，「我哋八十年代已經在海外有辦事處，到了九十年代香港轉型至金融業，我哋又跟住變，推廣貿易、與內地金融連接，依家又推廣產業、出海！以前中國企業無條件出海，依家則好大潛力，例如比亞迪二十年前都唔知係咩公司，但去年銷量超越Tesla，你話幾厲利！所以呢個世界永遠需要創新、永遠要腦力加努力！」