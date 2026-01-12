港股今年最牛睇34000點 富途謝志堅籲攻守兼備｜01相對論

環球股票市場去年迎來不錯的升市，港股累升近三成，不少散戶享受一個「豐年」，展望今年，富途證券董事總經理謝志堅﹙Daniel﹚ 繼續看好。他出席香港01《財經相對論》節目，大談對今年大市的看法，並分享線上券商走進線下開設實體店之布局邏輯。



資產配置宜「攻守兼備」

港股去年大升28%，謝志堅表示，該行繼續看好今年行情，原因是相比美股和A股，現時估值未算最高，只處於歷史均值。至於恒指年內目標點數，「最牛」可見34000點，最終取決美聯儲減息步伐、市場資金流向、內地經濟表現等因素，「有機會去到31000點，但是如果﹙出現﹚三個因素再加多一些『衝擊』，好像2025年有些AI概念股的衝擊，可能會見到34000點都未定。」

謝志堅續稱，今年仍要留意個別AI概念股、芯片股和科技股，「雖然它們都處於一個很高的PE水平，但是不是不能再高呢？又未必！始終這些概念股其實是影響著可能我們後面5至10年的一個大環境。」

另一邊廂，謝志堅補充，2026年可能是一個比較波動的一年，在資產配置方面宜「攻守兼備」。由於美國可能加快減息周期，因此可以尋求一些比較高息的股票又或債券，平衡風險「保守型投資者，我覺得高息股或者大型的股票，可以佔整個投資比例的60%。」

股票以外，去年經歷震蕩，但整體仍有亮點的加密貨幣市場又如何？謝志堅認為，因為其是一個新興的資產，波動性相對會較高，但建議仍可適量配置，特別是比特幣(BTC)「我看到坊間都會講都可以配置5%，因為作為一個長期性投資的投資者，5%可能都是在他們的風險承受範圍之內。」

攻實體店提升體驗

今年市場表現有待年底揭盅，但幾乎可以肯定的事，大市交投保持暢旺。港股去年日均成交逾2,000億元，惠及不少證券業參與者。不過，在線上交易越趨方便、同一個時間可交易到不同資產類別之際，卻見到不少券商「逆流」開設實體門店。以富途為例，自2023年在尖沙咀開設該行第一間實體店後，截至去年已累計開了八個服務據點，甚至在銅鑼灣打造了一個私人財富中心，瞄準高增值客戶。

謝志堅指出，富途開設實體店，是希望將其實體店，再加上線上社群「牛牛圈」，從線上到線下，做到一個社區化的布局，「可以讓每位投資者都能享受可以更貼心、和更全面的服務體驗。」

除了鋪頭網絡，數據也是券商近年比拼的關鍵。謝志堅指出，行情一定對用戶來說是很重要的一個元素，而沒有數據便沒有行情，亦做不到投資。因此券商為提升競爭力，行情是一個基本，還要加上一些另類的資訊。「好像我們﹙富途﹚的APP裡面，整合了一些看盤落單的功能之餘，還有無間斷的7×24小時的一些財經資訊，以及財經月報和一些企業即時發布的資訊，為投資者打造一個一站式的投資生態。其實，一個APP就可以去投資全球市場，這個就是我們本身公司的理念。」

另一邊廂，AI近年大行其道，也成為券商提升市場競爭力的工具。謝志堅呼應道，富途App於去年3月率先推出「牛牛AI」功能，可以幫助投資者快速理解資料，如財報、分析上市公司電話會議內容、篩選市場資訊等，利及投資決策，「作為輔助工具，AI功能就十分幫到手！至今為止，我們的『牛牛AI』已經處理提問逾400萬次，在用戶的每個投資決策環節中提供更為智能、貼心的輔助。」