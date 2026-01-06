花旗料內地今年經濟增長4.7%　人民幣未來12月升至6.8算

花旗報告稱，內地經濟的「K型增長模式」可能已固化且自我強化，導致宏觀和微觀出現明顯背離，需要政策大力推動才能打破這一循環，但這種情形料今年不會出現；經濟實際增速料4.7%。



花旗在2026中國經濟展望報告中指出，K型上行的一端提振股市，帶動整體經濟擴張；下行一端則持續壓制居民信心；儘管宏觀敘事從總體增長平穩轉向新經濟崛起，但並未實質性扭轉微觀層面的情緒與信心。

中國景點・中國旅遊・中國上海・東方明珠塔・中國經濟・中國自由行：圖為2024年2月10日，農曆龍年第一天，數名女子在上中國上海外灘拍照。（Reuters）

料傳統經濟與內需續受挑戰

該行稱，去年投資者對中國的看法出現明顯的正面轉變，利好因素主要集中於新經濟領域及供應端，傳統經濟與內需則持續面臨挑戰。

該行預計，中國政府今年繼續將經濟增速目標設在5%左右，實際增速料在4.7%；宏觀政策將溫和擴張，包括1萬億元人民幣增量財政刺激、降息20個基點和降準50基點。

人行或減息20基點

該行又預期，中國推進人民幣國際化和緩和貿易緊張局勢的目標或支撐人民幣走強，預計人民幣兌美元將在未來6至12個月將升至6.8。

花旗報告表示，2026年人民幣波動性可能上升，但整體偏向升值，預料該貨幣未來3個月可能在6.9左右波動。

花旗預計，在去年高基數影響下，今年中國出口增速可能從去年的約5.1%放緩至3%，淨出口對GDP增長的貢獻率可能下降至0.8個百分點，但不會變成經濟增長的拖累。同時，鼓勵進口尤其是自發展中國家進口的政策，以及基建投資回升可能帶動大宗商品進口，料支撐中國進口增速將從2025年的下跌0.5%加快至2026年的2%。