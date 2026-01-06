人行︰續實施適度寬鬆貨幣政策　加強對擴大內需等領域金融支持

人民銀行周一至周二召開2026年工作會議。會議稱，要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，發揮增量政策和存量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度；增強宏觀政策前瞻性針對性協同性，着力擴大內需、優化供給，防範化解風險、穩定社會預期。



會議指出，要靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，保持社會融資條件相對寬鬆，引導金融總量合理增長、信貸投放均衡。

人民幣・中國經濟：圖為2009年3月31日，位於山西省長治市的中國銀行分行內，一名職員在點算人民幣紙鈔。（Reuters）

同時，暢通貨幣政策傳導機制，發揮好政策利率引導作用，做好利率政策執行和監督，促進社會綜合融資成本低位運行；保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定，防範滙率超調風險。

會議要求完善結構性貨幣政策工具體系，優化工具設計和管理，加強對擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域的金融支持；用好服務消費與養老再貸款，推動加大服務消費領域信貸投放。

續做好融資平台債務風險化解工作

會議要求繼續做好金融支持融資平台債務風險化解工作，穩妥有序推進融資平台退出；推進重點地區和重點機構風險處置，強化中小金融機構風險識別和早期糾正；充分發揮中央銀行宏觀審慎管理和維護金融穩定功能，完善宏觀審慎和金融穩定管理工具箱。

同時，完善金融市場監測指標體系，探索開展金融市場宏觀審慎管理；從嚴實施支付機構穿透式監管和支付業務功能監管；強化虛擬貨幣監管，持續打擊相關違法犯罪活動；穩步發展數字人民幣。