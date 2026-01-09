交稅來襲 Mox Bank稅貸息率低至1.18厘 零手續費 仲最快一秒過數

又到一月，相信不少打工仔放完聖誕長假返嚟要處理「綠色炸彈」，都不禁頭痛。與其動用儲蓄或勉強周轉，不如善用市場上的貸款產品，將還款壓力分散。



今年交稅情況更具挑戰，政府將薪俸稅和個人入息課稅的退稅上限，由去年的3,000元減半至1,500元，變相令大家要繳交的稅款增加，資金周轉需求亦隨之上升，今年更適逢減息周期，一年一度嘅低息稅務貸款成為不少人的救星！其中 Mox 稅季「即時借」貸款以低至1.18厘¹的優惠利率、零手續費批核金額全數到手、全程網上申請及24/7批核等優勢突圍而出。

退稅上限「減甜」 稅貸助解燃眉之急

打工仔每年雖有132,000元的基本免稅額，但今年退稅上限「減甜」，意味今次能夠完全免繳稅的門檻又再提高，而實際要繳交的稅款可能較預期為多。這無疑加重了納稅人的負擔，尤其對於需要照顧家庭或有其他財務負擔的人士而言，一筆過繳付稅款絕非易事。

兩大攻略幫你輕鬆過關，靈活應對交稅

攻略一：私人貸款

踏入減息周期，今年稅貸市場競爭異常激烈，銀行和財務機構均以超低息率作招徠。對消費者而言，這無疑是喜訊，意味可以以更低的成本借貸，減輕還款負擔。然而，在選擇稅貸產品時，除了留意宣傳上的「優惠利率」外，還應仔細比較實際年利率、還款期、手續費及條款細節，才能找到真正適合自己的計劃。

Mox Bank 深明客戶對簡便、透明金融服務的需求，其稅貸產品設計亦處處從客戶角度出發，提供以下5大獨特優勢：

• 低至1.18%優惠利率、加碼現金奬賞

由即日起至2026年1月31日，Mox 稅季「即時借」貸款提供低至1.18厘的優惠利率¹，幫助客戶以低成本貸款解決稅務負擔，節省利息支出。同時，其現金奬賞更加碼贈予客戶，由10,888港元提升至13,888港元²，並於2026年3月31日或之前存入你的Mox戶口。

• 還款期靈活自主，細項一目了然

客戶可自由選擇3至60個月的還款期，並可隨時於 Mox App 內即時查閱不同還款期對應的實際年利率（APR）及預計的每月供款，因此客戶便容易比較並選擇最適合自己負擔能力的方案。還款細項透明度高、清晰易明，理財更自主。

• 零手續費，貸款全數到手

不少銀行或財務機構會收取每年1%至2%的行政費，變相令實際到手金額減少。例如申請10萬元貸款，可能只收到9.9萬元。Mox 稅季「即時借」則強調「零行政費」、「無須手續費」，獲批金額全數直接存入客戶戶口，絕不「打折」。

• 極速批核，一秒過數

對於現有 Mox 客戶，貸款申請可享「即時批核」³，一旦獲批，現金最快可於一秒內直接存入 Mox 戶口，解決資金需要的速度無可比擬。

• 全程數碼化，開戶申請輕鬆搞定

整個申請過程完全在 Mox App 內進行，24/7都可以申請，省時省力。即使是新客戶，亦只需約5分鐘即可完成開戶，隨即申請稅貸，極之方便。

如果想趁機會搞掂稅單，兼預備額外現金去實現2026大計，Mox稅季「即時借」就fit晒你！即刻登入 Mox App 申請！

詳情：https://tinyurl.com/2brsm4uv

攻略二：「簽賬分期」

用Mox信用卡交稅享高達56天免息還款期，再申請「簽賬分期」，即刻將交稅總額直接攤分，還款期由3至60個月畀你靈活自選。

由即日起至 2026年2月15日，用Mox 信用卡繳交指定金額及還款期的稅單並成功申請「簽賬分期」，即賺高達1,000元現金獎賞⁴。

詳情：https://tinyurl.com/yc6bnc6v

無論是急需資金交稅，還是想靈活管理現金流，Mox 都能為你提供一個方便、快捷又經濟實惠的解決方案，讓你這個稅季過得格外輕鬆。

值得一提的是，當你收到繳稅通知書時，便要在限定日期或之前交稅，以免被稅局追稅。只要打工仔於第一期稅款到期日仍未交稅，所有兩期款稅便會立即被加徵5%附加費，而且第二期稅亦會被當作立即到期。如在6個月後（從第一期到期日計起）仍未清繳的稅款連同5%附加費，更會被再加徵10%附加費。所以，謹記要在交稅期限前繳清所有稅款，為免延誤交稅被罰！

借定唔借？還得到先好借！

詳情請參閱Mox Credit附表（也稱為一般條款及細則附表3， A部：簽賬分期， B部 「即時借」）、簽賬分期產品資料概要及「即時借」產品資料概要。

¹以貸款本金金額HKD1,000,000及6個月還款期計算，「即時借」貸款所計算之實際年利率為低至1.18%（並不包括「即時借」現金奬賞推廣之現金奬賞），貸款之總還款額為HKD1,003,420。實際年利率是根據《銀行業務守則》所載的有關指引計算。實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出包括銀行產品的基本利率及其他費用與收費。「即時借」貸款的實際年利率將由Mox最終決定，並受申請時客戶的Mox Credit戶口個別狀況影響。

²受「即時借」現金奬賞推廣條款及細則約束。以貸款本金金額HKD1,500,000及60個月還款期計算，「即時借」貸款所計算之實際年利率為低至3.57%（已包括將於2026年3月31日或之前存入你的Mox戶口之HKD13,888現金奬賞）；而未包括「即時借」推廣現金奬賞之實際年利率為低至3.96%。如你申請加碼現行「即時借」，適用於「即時借」現金奬賞推廣的合資格即時借金額則為現行即時借之上的額外本金。

³現有客戶在登入個人Mox app後，遞交貸款申請後，最快可以即時獲得貸款批核。客戶需符合信貸評分審批要求和根據個別情況才可獲得即時批核，而個別貸款申請所需的實際審批時間可能有差異。

⁴ 受稅款簽賬分期推廣條款及細則約束。

