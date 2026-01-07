恒生私有化表決　方案獲顧問力撐　拆解股東取態四大關鍵

滙豐（0005）建議私有化恒生銀行（0011）的方案，將於周四（8日）表決。這場涉資逾千億元的私有化，不單是本港銀行業罕見的整合行動，也是恒生股東一次「去留」的表態。在表決前夕，自方案公布至今，顧問機構及大行普遍看法如何？



顧問機構及大行普遍支持

兩大顧問機構 ISS、Glass Lewis ，以及獨立財務顧問新百利融資均建議股東投下贊成票， ISS形容方案為恒生股東提供一個具吸引力的退出選項。

另一邊廂，大行摩通早前指出，若滙豐可如目標2026年第二季完成私有化，估計滙豐2026年、2027年的每股盈利將分別提高1.5%和3.1%；瑞銀認為，私有化恒生可降低集團內部營運複雜性，屬正確舉措；晨星則表示，母公司與附屬公司同時上市，在公司管治層面本質上存在問題，因此滙豐私有化舉措屬正面且早應推行。

值得一提，恒生銀行機構股東之一、持有持0.78%恒生股權的挪威中央銀行投資管理已表態投贊成票，一眾恒生小股東在考慮是否接受每股 155 元的作價之前，綜合各方分析及報告，可從以下四大關鍵作考量。

關鍵一、作價市賬率

滙豐是次提出以全現金每股 155 元收購恒生，獨立財務顧問新百利融資早前在致股東函件中指出，作價相當於恒生 2025 年上半年隱含市賬率（PB）約 1.8 倍，而回顧香港銀行業過去 15 年的私有化案例，2011 年富邦銀行私有化時市賬率約 1.5 倍；2021 年創興銀行僅約 0.9 倍。雖然 2010 年工銀亞洲達 2.1 倍，但同時亦要考慮當年銀行股普遍處於高估值週期。因此，滙豐給出 1.8 倍的估值，仍存在可觀溢價。

若以公佈私有化前的股價作基準，155 元較截至去年 10 月 8 日止 30 個交易日的平均收市價 116.49 元，溢價達 33.1%。Glass Lewis 在報告中則稱，溢價水平顯著高於恒生作為獨立上市公司的內在估值，在銀行股估值長期受壓的背景下，能以逾三成溢價「一次過套現」，是為股東提供難得的套現機會。

關鍵二、恒生商業貸款質素

除了作價溢價幅度，股東亦需審視恒生銀行自身的經營前景。恒生銀行擁有深厚的根基，但其業務高度集中於香港，近年深受本地商業地產市場調整的衝擊，致令股價受壓。大環境何時轉好，不易回答，恒生中期年報對前景展望則偏謹慎。該行指出，香港商業房地產貸款信貸質素進一步倒退，第二階段風險貸款大幅增長至668.51億元。同時，恒生預計，市場環境仍將充滿挑戰，供應過剩繼續對租金和資本價值產生負面影響，商業房地產仍面臨持續下行壓力。

關鍵三、再提私有化的可能性

滙豐已表明 155 元是「最終定價（Final Price）」，在任何情況下都不會提高。換言之，這是一場「一錘定音」的表決，要麼接受 33% 的溢價離場，要麼否決方案。

但要留意的是，根據《收購守則》，若今次私有化計劃未獲批准或最終失效，滙豐在未來 12 個月內不得再提出任何收購建議。意味一旦方案被否決，股價將失去「私有化概念」的支撐。新百利融資警告，若方案告吹恒生股價極可能打回原形，重返私有化公佈前約 119 元甚至更低的水平。

關鍵四、套現換馬策略

對於依賴恒生收息的長情股東，私有化後套現的資金出路，也是考慮因素。新百利指，每股155元私有化恒生，相當於恒生股息收益率4.4%，然而，目前市場上不乏股息率更高又或市賬率較低（低於 1.8 倍）的金融及銀行股，例如中銀香港（2388）、東亞銀行（0023）等；若股東依然看好滙豐系的長遠發展，更大可選擇直接買入滙豐控股（0005）的股票，以享受集團全球多元化業務帶來的增長紅利。

滙豐集團行政總裁艾橋智已強調，私有化是基於對香港市場的增長投資，而交易完成後，恒生將繼續保留其銀行牌照，維持獨立的董事會企業管治、品牌及分行網絡。標普全球評級指出，私有化將加強滙豐與恒生之間的關係。在免除上市規則的合規成本及短期業績壓力後，恒生將有更大的空間進行長遠的科技投資與數碼轉型，並能更靈活地運用資本，有助恒生在競爭激烈的金融科技時代保持優勢。