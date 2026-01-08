中銀人壽推社區定向挑戰賽　設「老友同行盃」促長幼共融｜ESG

中銀集團人壽保險（中銀人壽﹚表示，夥拍香港青年獎勵計劃（AYP）攜手推出青年節@HK亮點活動「中銀人壽圖入城野定向挑戰賽 2026」（「圖入城野」），作為 AYP 65 周年特別呈獻的頭炮誌慶活動，同步為香港的青年發展項目籌款，並得到民政及青年事務局支持，透過「政、商、社」跨界別合作，為香港培養未來領袖和社會棟樑。

「圖入城野」挑戰賽將於2026 年1 月25 日（日）首度於九龍區舉行，結合體育運動、教育、智勇、體魄和毅力並重的訓練元素，為香港青少年創造更多發展潛能的機會，透過活動培育年輕新一代勇於接受挑戰、勇於承擔及堅毅不屈的品格及團隊精神。

中銀人壽指，適逢AYP 踏入65 周年，本次活動作為頭炮誌慶活動項目，預期參與賽事總人數達1,000 人，參加者年齡層廣泛，由6 歲至75 歲不等，其中約七成參加者為30 歲以下青年。為誌慶此里程碑，以及增添活動的挑戰性與紀念意義，本屆特別設有65 個檢查點，慶祝AYP 65 周年；同時設立「老友同行盃」，鼓勵跨代組隊參與，促進長幼共融。賽事亦首次新增「最佳服裝獎」，為參賽者提供展現個人風格的舞台。賽後將舉辦以「懷舊九龍」為主題的嘉年華，場地佈置及打卡裝置融入復古元素，讓參加者恍如穿梭舊時九龍，將活動延伸為集運動、文化與娛樂於一身的全民盛事。

中銀人壽品牌及企業傳訊總監焦揚表示：「中銀人壽很榮幸與其長期合作夥伴香港青年獎勵計劃(AYP)四度攜手合作，冠名贊助定向慈善賽。今屆的『中銀人壽圖入城野定向挑戰賽2026』是香港青年節的亮點項目，為香港青年發展項目籌款，同時也是AYP 65 周年的頭炮誌慶活動，可謂具多重意義。」

「圖入城野」是一項融合城市與野外元素的團隊定向挑戰，今屆賽事橫跨九龍三區，包括黃大仙、深水埗及九龍城。參加者穿梭於社區之中，沿途探索熱門打卡點、歷史古蹟、近郊景緻及文化景點。