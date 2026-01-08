UNIQLO母企迅銷首季多賺12%　上調全年盈利預測

經營UNIQLO及GU的迅銷集團（6288）公布，截至去年11月底止的第一季度業績，股東應佔溢利1,474億日圓，按年增長11.7%。



期內，收益總額為1.03萬億日圓，按年上升14.8%；經營溢利為2,109億日圓，按年增長33.9%。



集團決定向上修正全年度業績預測，料2026財政年度收益總額將為3.8萬億日圓，按年增長11.7%；經營溢利6,500億日圓，按年上升15.2%；股東應佔溢利預計為4,500億日圓，按年增長3.9%。

在全年度每股派息方面，亦由前次預估值向上調整20日圓，現預計中期及期末每股將各派發270日圓，合計全年度每股可望派發540日圓，較2025年度增派40日圓。

Uniqlo（Unsplash / @jaden_william）

海外UNIQLO收益升20.3% 內地市場增雙位數

UNIQLO方面，海外UNIQLO上季收益總額為6,038億日圓，按年升20.3%，事業溢利總額1173億日圓，升38%。各地區的毛利率與銷售管理開支佔收益比率均獲改善，促使事業溢利率按年改善2.4個百分點。

大中華地區之中，中國大陸市場錄得收益增長、溢利錄得兩位數增長。10月後半降溫、傳達商品價值的行銷策略奏效，以及與京東展開合作增加新客群，皆有助提升收益。香港市場因秋冬商品銷情旺盛，錄得收益及溢利雙增長。台灣市場雖錄得收益增長、溢利下降，但若扣除付與總部權利金上升的影響，溢利則呈現增長。