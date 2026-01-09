3隻新股掛牌　AI六小虎MiniMax稀宇科技高收逾倍　賬賺3600元

新股市場仍然相當熱鬧，今日（9日）有3隻新股掛牌，其中「AI六小虎」之一的MiniMax稀宇科技（0100），開市報235.4元，較招股價高出70.4元或42.7%，以每手20股計算，不計手續費，賺1,408元。

MiniMax其後升幅不斷擴大，收市345元，較招股價高出180元或109%，每手賬面賺3,600元。



認購200手穩中一手

MiniMax於周四（8日）公布招股結果，公開發售接獲1,837.17倍認購，一手中籤率2.81%，認購4,000股穩獲一手；按回補機制，公開發售股份已增至507.78萬股，佔發售總數17.4%。國際發售錄得36.76倍認購。最終發售價165元，上限定價，集資淨額45.96億元

至於金潯資源（3636）開市報38元，較招股價30元高出8元或26.7%，以每手200股計算，賬面賺1,600元。收市報37.8元，較招股價高出7.8元或26%，每手賬面賺1,560元。

瑞博生物（6938）開市報75元，較招股價57.97元高出29.4%或17.03元，以每手200股計算，賬面賺3,406元。

瑞博生物收市報82.1元，較招股價高出24.13元或41.6%，每手賬面賺4,826元。