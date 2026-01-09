LSEG︰內地投行去年業務費用154億美元　增長21%　中信排榜首

LSEG Deals Intelligence發布《2025年中國內地投資銀行業務回顧報告》，2025年內地投資銀行業務費用預計達154億美元，按年增長21%，中信（CITIC）在內地投行業務費用排名中位列第一，費用收入14億美元，市場份額達8.8%。



報告表示，2025年股票市場承銷費用總計29.5億美元，佔中國內地投行業務費用總額的19%，較2024年增長91%；債券市場承銷費用達110億美元，按年增長11%； 已完成併購的諮詢費用為10億美元，按年增66%; 而銀團貸款費用按年下降39%，至3.96億美元。

中金市佔率18.9%居首

去年涉及目標資產為內地的併購交易規模達4,743億美元，按年增長62.6%，這一增長得益於18筆規模超50億美元的大型交易，公佈的交易數量也同比增長9.1%。中金公司（3908）在涉及內地已公佈併購交易排名中位居首位，相關交易規模達897億美元，市場份額為18.9%。

金融行業是內地併購交易中最熱門的領域，交易規模達1,073億美元，佔總交易規模的22.6%，按年增長121.0%，這一激增部分源於財政部向四家主要國有銀行注資，相關股權收購規模總計近700億美元。其次是原材料行業又高科技行業。