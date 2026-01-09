光伏股下挫　協鑫曾瀉一成　市監局約談企業不得約定產能

光伏概念股普遍向下，其中協鑫（3800）跌幅曾達到10.5%，最新報1.04元，跌8.8%，成交額為12.05億元。



綜合內媒報道，市場監管總局要求光伏協會及被約談企業不得約定產能、產能利用率、產銷量及銷售價格；不得通過出資比例，以任何形式進行市場劃分、產量分配、利潤分配；不得當前、今後就價格、成本、產銷量等信息開展溝通協調。

同時要求協會及被約談企業在1月20日前向市場監督總局提交書面整改措施。

報道引述企業人士回應稱，企業將嚴格按監管部門和主管部門要求開展自律、落實「反內捲」相關工作要求；如有需公告的情況將如實及時披露；一切以政府及企業依法依規披露訊息為準。

有行業人士預計，多晶硅市場或回到邊際成本定價模式，實現市場化出清，但方式可能有所調整。

多晶硅是製造太陽能電池片、集成電路硅襯底等產品的主要原料，是發展新能源產業和訊息產業的重要基礎材料。

信義光能跌4%

其他光伏概念股方面，陽光能源（0757）跌2.4%，福萊特玻璃（6862）跌3.4%，信義光能（0968）跌4%。

港股方面，恒生指數最新報26209點，升60點。

-