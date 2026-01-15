友邦香港堅守「以客戶為中心」 持續優化貼心服務體驗

友邦香港一直堅守「以客戶為中心」，為超過360萬客戶¹提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃，致力全面照顧客戶在保障、理財及退休方面的需要。



針對客戶不同需求 提供切合所需服務

友邦香港為客戶提供360度全方位的服務，可以滿足客戶不同類型的查詢。客戶透過AIA+ 手機應用程式可一站式管理個人保險、團體保險、強積金/公積金/澳門退休金，與及AIA Vitality 健康程式。

友邦香港在香港01舉辦的《01企業金勳大獎》榮獲「傑出保險客戶服務」大獎，由友邦香港及澳門服務部總監甄敏清女士領獎。

另一方面，友邦香港非常理解客戶當遇上一些比較複雜的問題時，希望可以接觸客戶服務大使，按自己的情況獲得適切的個人化解決方案。友邦香港為這群客戶提供電話、電郵，以及網上真人對話的服務。而客戶服務中心則為客戶提供跟服務大使面對面溝通的機會，讓客戶可以按緊急個案尋找到所需支援。

友邦香港及澳門服務部的陳冠羲（圖左）於《01企業金勳大獎》中獲頒發「傑出保險客戶服務大使」。

持續推進數碼化 建構高效服務平台

AIA+ 手機應用程式可支援多種電子繳費，包括信用卡及轉數快，為客戶帶來既方便、又安全的支付體驗。友邦香港亦不斷强化Chatbot聊天機器人的服務功能，可以24小時在線，為客戶解答個人保險、團體保險、强積金/公積金/澳門退休金，以及AIA Vitality 健康程式等超過200種類別的查詢。

AIA+ 手機應用程式可一站式管理個人保險、團體保險、强積金 / 公積金 / 澳門退休金，與及AIA Vitality健康程式。

另外，友邦香港亦特別為前線的服務大使建立了一個名為Knowledge Management的網上統一資料庫，內容涵蓋個人保險、團體保險及强積金等業務範疇，可有效縮短搜尋資料所需的時間，能更快更準地處理客戶查詢，大大提高客戶滿意度。

在培訓方面，公司透過「語音分析」人工智能系統（Speech Analytics），有效及精準地從客戶的電話對話中辨識出內容性質，包括讚賞或投訴，可以針對性地提升客戶服務質素。

展望未來，友邦香港會繼續堅持「以客戶為中心」，無論在產品研發或創新服務方面，持續緊貼及全方位照顧客戶多方面的需要。

友邦香港致力全方位照顧客戶在保障、理財及退休方面的需要，幫助大家實踐「健康長久好生活」。

¹ 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶（截至2025年6月30日）。

「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。

「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

（資料及相片由客戶提供）