2026馬年投資 拆解港美股 潛力爆升股 ETF策略 專家教路窩輪實戰

踏入2026馬年開局，投資者應如何精明分配「銀彈」，在波動市況中制定有效投資策略？《香港01》將於2月7日舉辦「2026馬年講座 - 港美股、ETF及窩輪投資全面睇」，邀請多位重量級專家，全方位剖析兩地股市形勢，助投資者掌握市場先機，趨吉避凶 。



是次講座陣容鼎盛，邀請到業界資深人士，深入探討具潛力的投資主題，打頭陣為耀才證券研究部總監植耀輝(Stanley)。在動盪與機遇並存的2026年，Stanley除了會為大家剖析宏觀市場變動外，亦會跟大家分享選股心得以及其最新港股與美股部署。

同場有花旗上市衍生產品部副總裁麥穎儀，將分享如何精準選碼、靈活運用槓桿，以及最重要的止蝕技巧，在市場波動的2026年，如何善用工具捕捉短期機遇？她將重點講解在市場波動中的走勢特點與實戰策略。

而恒生投資ETF銷售主管凌子敬，將分享對ETF市場下的最新配置策略。在當前市況下，如何以ETF作為捕捉增長機會並提供穩定現金流，更能分散風險、降低整體投資組合波動。

最後，由財經專欄作家紅磡索螺絲壓軸登場，為整場講座帶來宏觀視野與總結性策略。他的演講分為三部分：首先，分析「爆升股」特質，接著分析黃金近期走勢，背後邏輯，他將總結港美股市場的關鍵趨勢與驅動力，整合前述幾位講者的觀點，為投資者提煉出2026年「馬年」涵蓋資產配置、工具運用與風險管理的全景式投資策略地圖，助你在複雜環境中看清方向，穩健前行。

2026馬年投資講座 - 港美股、ETF、窩輪投資全面睇

日期：2026年2月7日

時間：14:30PM - 16:30PM

地點：灣仔香港諾富特世紀酒店

活動流程：

14:00 - 14:30 登記入場

14:30 - 14:55 嘉賓分享 - 港股美股走勢與戰略

14:55 - 15:20 嘉賓分享 - 窩輪折局選股與止蝕

15:20 - 15:45 嘉賓分享 - ETF構建及跨市場投資組合

15:45 - 16:15 星級嘉賓分享 - 馬年投資總結攻略及黃金趨勢

16:10 - 16:30 交流環節

主持：

《香港01》財經組總採訪主任 黃捷

嘉賓：

耀才證券研究部總監 植耀輝

花旗上市衍生產品部副總裁 麥穎儀

恒生投資ETF銷售主管 凌子敬

財經專欄作家 紅磡索螺絲

立即報名︰https://space.hk01.com/event/693fd9a7597f3de64c1500a2/2026馬年投資講座港美股-etf-窩輪投資全面睇

花旗免責聲明：

本研討會並不構成任何買賣建議、邀請、要約或遊說，也不構成結構性產品之銷售或配售。本研討會僅屬參考性質，且僅以香港居民為目標對象。

本研討會由花旗環球金融亞洲有限公司（“花旗”）贊助。內容由講者提供 ，僅為講者之個人意見，並不代表花旗及/或其聯屬公司。花旗及其聯屬公司並無核查有關資訊及內容，亦不保證有關資訊、數據或分析的準確性、合理程度或完整性。花旗及其聯屬公司概不因他人使用或詮釋此等資訊直接或間接引致的任何損失或損害而承擔任何責任。

本研討會僅以香港居民為目標對象。在其他國家下載本研討會相關資料可能屬違法，假如閣下因下載本研討會/相關資料而違反閣下居住所在國家的法律，花旗、Citigroup Global Markets Europe AG及其聯屬公司均一概不承擔責任。香港境外人士不應倚賴本研討會/相關資料或據此行事。本研討會/相關資料嚴禁於適用法律或法規不容許的情況下分發、傳送、披露或發佈的地區複製、分發、傳送、披露或發佈給當地人士。為遵守適用的法律及法規，本研討會的內容僅為香港居民而設， 閣下不應在香港境外瀏覽及/或下載本研討會/相關資料。

結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事。結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者購買時，所依賴是發行人的信譽。結構性產品涉及高風險，價格可升可跌，投資者或蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。花旗為結構性產品之流通量提供者，亦可能是其唯一巿場參與者。花旗、Citigroup Global Markets Europe AG及其聯屬公司均不對結構性產品: (i) 能否於預定上市日上市， 及(ii)其上市後之流通量，作出任何聲明或保證。 投資者應仔細查閱基本上市文件（包括基本上市文件增編）及補充上市文件內有關結構性產品之相關風險及詳情，自行評估風險，並諮詢專業意見。花旗、Citigroup Global Markets Europe AG、其聯屬公司及董事及僱員可能持有不時在本研討會所提及的證券或有關之權益 （作為主事人或其他）。花旗、Citigroup Global Markets Europe AG及其聯屬公司亦可為本研討會所提及的任何公司或發行人之證券或衍生工具於市場作價。花旗、Citigroup Global Markets Europe AG及其聯屬公司亦可能為本研討會所提及的證券的有關公司及其聯屬公司提供其他服務。

牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N 類牛熊證投資者將不獲發任何金額; 而 (ii) R 類牛熊證之剩餘價值可能為零。在此情況下，投資者將會（如屬N類牛熊證）或可能會（如屬R類牛熊證）損失全部投資。

（資料由客戶提供）