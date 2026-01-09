國務院反壟斷委員會對外賣平台競爭狀況　展開調查及評估

《央視》報道，國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展調查、評估。



委員會辦公室負責人表示，黨中央、國務院高度重視平台經濟創新和健康發展。外賣平台服務行業作為中國平台經濟的重要組成部分，在促進消費、擴大就業、推動創新等方面發揮重要作用。但近段時間以來，外賣平台服務行業拼補貼、拼價格、控流量等問題突出，擠壓實體經濟，加劇行業「內捲式」競爭，社會各方面反映強烈。

指行業內捲式競爭加劇

負責人稱，為推動外賣平台依法合規經營、公平有序競爭，形成優質優價、良性競爭的市場秩序，國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室依據《反壟斷法》規定，決定對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展調查、評估。

負責人指出，今次調查評估是委員會辦公室表達競爭關注、評估壟斷風險、規範市場秩序的重要舉措，將通過現場核實、當面訪談、問卷調查等方式，深入了解外賣平台競爭行為，廣泛聽取平台內經營者、新就業群體、消費者等各方意見，全面調查市場競爭狀況，組織開展分析論證，傳導監管壓力，提出處置措施。外賣平台要積極配合市場調查、評估工作，嚴格落實反壟斷合規主體責任，有效防範化解壟斷風險，公平參與市場競爭，促進外賣平台服務行業創新和健康發展。

美團﹕全力做好配合工作

對於相關機構開展調查、評估。美團（3690）官方發布公告稱，美團堅決擁護，將全力做好配合工作，「將以此次調查爲契機，和行業內各平台一起，共同落實市場主體責任，公平參與市場競爭」。