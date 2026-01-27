建行(亞洲)奪「創新企業現金管理方案」大獎　推動財資管理數字化

在當今瞬息萬變的全球商業環境中，企業財資中心的角色已從傳統的資金調度，逐步升級為企業戰略決策的核心樞紐。中國建設銀行(亞洲)(下稱「建行(亞洲)」)依託深厚的跨境服務經驗與領先的金融科技實力，通過綜合性現金管理方案，為企業提供全方位的財資管理支持。近日，建行(亞洲)憑藉在現金管理方面的出色表現，榮獲香港01頒發「創新企業現金管理方案」，充分突顯其賦能企業客戶在數字化轉型中穩健前行的卓越實力。



立足四大核心優勢 打造全能財資中樞

隨著內地企業加速「走出去」及跨國企業佈局亞洲市場，香港作為企業財資中心的角色日益顯著。建行(亞洲)「綜合現金管理服務方案」正針對跨國企業經營痛點，透過「看得見、管得住、調得動、用得好」四大維度，為集團企業提供一站式財資管理解決方案。

1. 全球賬戶「看得見」

針對跨國企業海外賬戶分散、資訊更新滯後的管理問題，建行(亞洲)透過企業網銀、銀企直聯等多種電子渠道，提供「一點接入」的全球賬戶視圖，讓企業財務人員可實時掌握集團在全球各地的賬戶餘額與交易明細，亦可透過外部網絡如SWIFT 報文整合他行賬戶資訊，實現真正的全球資金可視化。

2. 資金收付「管得住」

在支付管控方面，建行(亞洲)協助企業建立「全球支付工廠」，集中處理全球成員單位的收付款指令，實現流程標準化及自動化。針對零售、物業管理等高頻收款行業，建行(亞洲)「賬簿管家」服務可提供精細化的虛擬賬戶管理方案，透過底層登記簿自動識別付款方，有效解決傳統對賬流程繁瑣的痛點，大幅提升營運效率。

3. 跨境流動「調得動」

資金流動性是企業營運和財務穩健的根基，建行(亞洲)整合了跨境雙向人民幣資金池、本外幣跨境資金集中運營等資金通道，高效打通境內外資金融通路徑。同時，依託本地實時現金池，支持零餘額或目標餘額歸集模式，助力集團靈活調劑餘缺，實現資金使用效率的最大化。

4. 閒置資金「用得好」

在保障流動性的基礎上，提升資金收益亦至關重要。建行(亞洲)「節節高息」虛擬資金池，能虛擬歸集集團內不同幣種及子賬戶的結餘，讓企業以分散各帳戶的總存款享受更高梯度的存款利率。此外，「活息定存」產品則打破傳統定期存款限制，在維持資金靈活性的同時獲取更高收益，為企業閒置資金提供增值新路徑。

以客為本 持續創新

對於此次獲獎，建行(亞洲)副行長屈詠琴女士表示：「我們非常榮幸獲得香港01頒發『創新企業現金管理方案』大獎，亦感謝各位客戶給予我們的持續支持和寶貴信任。」她指出，建行(亞洲)一直致力解決企業在瞬息萬變的全球市場中所面臨的財資管理痛點，「我們的現金管理方案以強大的科技平台與貼身的專業服務相結合，切實幫助企業提升全球資金的可視性、安全性與營運效率。未來，我們將繼續聆聽客戶需求，並在中國建設銀行總行的強大產品實力支持下，把握市場科技轉型趨勢，持續優化升級服務體驗。」

擁抱前沿技術 構建更安全支付生態

科技創新驅動發展，建行(亞洲)已積極部署下一代支付基礎設施建設，當中包括近期推出的「跨境易支付」方案。此服務利用區塊鏈技術，支援建行境內分行與13家海外分行之間無縫發起B2B人民幣支付。其最大亮點在於「秒級到賬」，且免除中間行手續費及入賬費，支持全額到賬；相比傳統支付方式，費用更具競爭力，為內地與香港企業頻繁的貿易往來提供極具成本效益的支付工具。

展望未來，建行(亞洲)繼續致力將前沿技術深度整合至現金管理方案中，例如利用分布式賬本技術(DLT)實現7x24小時的即時跨境結算，突破傳統清算系統的時間限制。此外，建行(亞洲)亦積極打造一個高度透明、可追溯的支付環境，實現自動化合規控制，為企業構建一個更快、更安全、更智能的財資生態系統。

