慈善高球日助特殊學生　馬時亨盼喚起社會關注︰多啲僱主幫吓佢哋

呢幾日天氣寒冷，朝早從暖笠笠嘅被竇起身都要掙扎一輪。不過，昨日﹙9日﹚大清早、未夠七點半，馬時亨經已現身粉嶺高爾夫球場，手揸暖包，一身運動裝束十分醒神。

佢同溫多娜講，咁早出現「大西北」，事關由佢任永遠榮譽會長、代表全港62間特殊學校嘅香港特殊學校議會，早上舉行首屆慈善高爾夫球日，所有收益會撥入慈善助學基金，以幫助有特殊需要的學生。

馬時亨稱，搞慈善日不只為籌錢，還想喚起社會對特殊學生的關注。

望社會給予特殊學生就業機會

如此有善心，自然無懼寒風。馬時亨仲同溫多娜講，搞慈善賽，不只是為籌錢，還想喚起社會對特殊學生的關注，尤其是給予就業機會，「學生畢業後最慘，因為離開學校宿舍返到屋企，但又無嘢做！佢哋身體有殘疾，但唔係全部做唔到嘢，有啲其實做緊酒店執房、係樂園扮公仔，所以我希望多啲僱主幫吓佢哋！」

昨日球賽熱鬧非常，一共有21支球隊參與，包括由型佬苖僑偉、陳展鵬、林韋辰，以及「民歌王子」區瑞強等組成的藝人隊，而香港高爾夫球會會長郭永亮更一早到場支持。開球禮由只有13歲的學生馬皓軒負責，佢左手掌先天發育不全，但奪得中學校際高爾夫球比賽個人賽淨桿亞軍。馬時亨話，有此安排，正正係想話畀大家知，特殊學生即使身體有障礙，亦一樣掂，「佢打波仲叻過我哋！」

學生馬皓軒﹙右二﹚負責開球禮，其家人及教練到場支持。

睇到「人間有愛」

講開又講，馬時亨與香港特殊學校議會也有段故。十多年前馬時亨剛離開政府，便收到時任會長、有「復康之父」之稱的著名骨科醫生方心讓電話，邀請他接棒，馬時亨當仁不讓，點知連佢都要「考牌」，「嗰時有個條件，要係周年大會畀一個Speech，滿意先可以通過！」後來，議會仲請馬時亨當永遠榮譽會長至今，相信係好滿意馬時亨的貢獻。

曾任教大主席的馬時亨講求尊師重道，這些年幫手特殊學校議會，則令佢了解到教育最大意義在於愛心，「照顧特殊學生唔簡單，校長、老師、同工都要付出好多愛心，你無愛心根本唔會做呢行！中國人話『人間有愛』，喺特殊學校真係睇到。」

香港特殊學校議會為非牟利組織，致力推動特殊教育發展，並為有特殊需要的學生提供支持。議會去年正式成為免稅慈善團體，現時旗下有62間特殊學校。