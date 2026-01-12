金價狂飇六成　周生生吸年輕群　聯乘Hello Kitty谷定價金飾市場

國際金價去年累升達64%，創下46年以來最大升幅紀錄，一両黃金逾四萬元！在金價高企的背景下，傳統大克重金飾的入場門檻大幅提高，令黃金消費市場出現結構性轉變，金飾鋪亦須變陣。而針對年輕一代追求時尚、輕量的消費偏好，周生生（0116）近日透過跨界聯乘讓「老玩意」變出「新花樣」，今日（10日）於啟德Airside分店首推定價金飾「HELLO KITTY 壓歲金片連枕袋禮盒」，吸引大批年輕消費者排隊購買。



推定價產品 招吸引年輕新客群

黃金品牌與其他品牌跨界聯乘已成零售新趨勢，成功打破傳統金飾「老套」的刻板印象，亦開拓新的價格區間。周生生今次推出的限量版禮盒，定價不足1,000港元「搶眼球」，以針對在貴金屬「通脹」環境下市場對「小克重」、「低門檻」產品的需求。

記者在啟德AIRSIDE分店外觀察，首賣日店外人龍不絕，當中不乏年輕面孔，甚至吸引海外消費者。現場一位來自台灣的顧客表示，自己多年前已經開始收集不同的Hello Kitty產品，得知周生生推出今次的限定套裝，特意前來排隊。她認為，相比起傳統金飾，這類聯乘產品設計獨特，既有新年的好意頭，同時亦極具紀念意義，值得入手收藏。

周生生則指出，是次產品市場反應熱烈，證明品牌年輕化策略的成功：「現代消費者在選購賀年禮品時，更為看重產品的話題性及獨特性。這款結合Hello Kitty強大粉絲基礎與馬年限定的產品，成功在年輕客群中引發共鳴，未來會繼續推出更多創意產品。」

創意延續「港式」過年文化

除了商業佈局，聯乘產品也要注意文化傳承。周生生指出「農曆新年是香港人最為重視的傳統節日之一，希望能夠將傳統祝福融入珠寶設計之中，今次聯乘推出嘅壓歲錢金片，看準香港人於年三十晚把壓歲錢放在枕頭底，寓意全年好運的習俗，更與本地品牌雅芳婷合作，把這個儀式感以更創意、萌趣方向「全套」呈現。」