中金︰港股跑輸A股因結構缺亮點　資金處弱勢　惟擁四特色板塊

中金發表報告表示，2026年開年以來，「春季躁動」的開門紅如約而至，A股創下10年新高，但港股卻明顯「缺席」。實際上，港股從去年10月高點以來就一直偏弱，尤其是恒生科技指數在美股、A股、港股三地主要指數中表現墊底，一度回調達20%。



A股受過剩流動性推動

中金認為，A股開年行情的驅動力：本質上仍是「過剩流動性」在追逐「稀缺回報資產」（市場認可的有回報預期的熱門結構）。只不過，因為每個階段被認可的稀缺資產不同，所以會不斷輪動，但由於錢多，所以只要達成共識，就會快速的漲到透支，然後再去尋找下個方向。

（1）結構上，年初漲幅中景氣賽道結構依然是市場主線（如商業航天、有色、甚至腦機接口），指數上也是小型股明顯跑贏大市，這是2025年賽道為主、小型股跑贏大市的延續。相反，市場去年底期待的「高切低」等傳統消費股依然落後，這些也是與內需基本面更相關的方向。從貢獻上看，年初至今A股漲幅基本都是由估值擴張驅動。

（2）資金上，年初資金配置需求（不論是保險等資管機構的「開門紅」，還是個人資金到期的再配置等）提供了增量資金。在這一環境下，A股兩融餘額再創歷史新高，A股上週五單日成交額自去年9月以來再度站上3萬億人民幣，換手達2.4%也是去年9月以來新高。

港股目前熱門賽道不多

這兩點恰恰是港股「缺席」反彈的關鍵﹕當前熱門賽道結構在港股不多（僅創新藥有不錯表現，漲幅在13%左右），國內資金面在A股的效果也更為明顯。

中金指港股近期跑輸的原因﹕結構上缺乏亮點，資金面暫時處於弱勢，更多反映基本面走弱，如上文中分析，若搞清楚了近期A股「開門紅」行情的真正原因，就會發現港股的缺席並不奇怪，因為A股的大漲本身也不是反映基本面的變化，而且賽道和資金也都是「優勢在A不在港」。實際上，港股從去年10月以來就明顯落後，主要原因有三：一是港股的特色結構暫時都不是市場關注的焦點（分紅、互聯網、新消費和創新藥）；二是資金面也暫時處於弱勢（海外美債利率居高不下，國內南向資金偏弱，港股IPO節奏加快）；三是更多反映基本面走弱和信用週期下行。

中金又指出，港股的核心吸引力所在，與A股形成互補。雖然從整體市場表現來看，中金料2026年A股大概率優於港股，但投資者關注港股的也並非是整體指數，而是在其獨特的結構性機會。港股的分紅、互聯網、創新藥、新消費四大特色板塊，是A股稀缺的標的，具備不可替代的配置價值。儘管這些板塊短期不在市場興奮點上，但長期來看，互聯網大廠的平台優勢、創新藥的研發管線、新消費的品牌價值以及高分紅板塊的穩健回報，仍值得長期資金關注。A股則在科技硬件、周期、製造等板塊具備優勢，二者形成互補關係。