鮑威爾遭調查　耶倫等重磅發聲︰試圖借檢控手段破壞儲局獨立性

美國司法部向聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發傳票，就他在去年6月向國會簡報聯儲局總部的2.5億美元翻新工程展開調查。

鮑威爾1月11日證實收到傳票，但急發聲明，形容事件是總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不滿聯儲局沒按他要求減息的政治藉口。同時間，事件在美國財金圈激起反彈，重磅人物紛為美聯儲「護航」。

據CNBC報道，多位前任聯儲局主席、財政部長及知名經濟學家週一齊聲援鮑威爾，因他正面臨司法部可能提出的偽證指控。「對聯儲局主席鮑威爾進行的刑事調查，是前所未有地試圖透過檢控手段來破壞聯準會的獨立性，」這份由十多位簽署人支持的聲明中寫道。

聲明接著指出：「這種做法是某些制度薄弱的新興市場制定貨幣政策的方式，其結果往往對通貨膨脹及整體經濟運作造成嚴重負面影響。這種情況絕不應出現在美國，因為美國最強大的根基是法治，而法治正是我們經濟成功的基石。」

簽署該聲明的人士包括前任聯儲局主席Ben Bernanke﹙伯南克﹚、Janet Yellen﹙耶倫﹚及Alan Greenspan﹙格林斯藩﹚，以及前財政部長Henry Paulson（保爾森）、Timothy Geithner（蓋特納）、Robert Rubin（魯賓）與Jacob Lew(雅各布·盧）。另外，經濟學家如Glenn Hubbard、Kenneth Rogoff與Jared Bernstein也共同簽署了這份聲明。