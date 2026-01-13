錢大媽申港上市　「不賣隔夜肉」招徠　晚上7點起減價至免費送清

以「不賣隔夜肉」作招徠的內地社區生鮮連鎖超市錢大媽國際控股，已向港交所（0388）提交上市申請。聯席保薦人為中金及農銀國際。

錢大媽主要出售豬肉產品、肉禽蛋（豬肉產品除外）、水產、蔬果（即蔬菜及水果）以及冷藏加工食品。

2024年整體GMV達到148億元

據初步申請文件顯示，錢大媽2024年整體GMV達到148億元﹙人民幣．下同），根據灼識諮詢的資料，以生鮮產品GMV計算，連續5年在中國社區生鮮連鎖企業中位列第一。

截至2025年9月30日，該公司擁有2898家加盟店及40家自營門店，均以「錢大媽」品牌運營，門店建築面積通常約為40至80方米。

今年首3季蝕近3億

2023年、2024年，錢大媽國際的股東應佔盈利分別是1.69億元及2.88億元，而2025年首9個月則虧損2.87億元，主要受累可換股可贖回優先股的公允價值收益及修改調整。

招股文件指出，錢大媽首創了折扣日清模式，旗下門店每日下午7點開始打九折，其後每30分鐘額外再增加一折，直至晚上11點30分剩餘產品免費贈送，並稱該政策確保門店的所有生鮮產品於到貨當日出清。