A股升勢斷纜　港股升幅縮至239點　創板BBSB首掛高開4倍最終升11%

恒生指數今早（13日）在阿里巴巴（9988）帶動下，高開350點。雖然曾升幅曾擴闊至逾500點，但是受到內地股市掉頭向下拖累，大市升幅明顯收窄，收市報26848點，升239點，成交額為3,152億元。



國指升65點，報9285點；科指升6點，報5869點。

科技股仍為投資者焦點，阿里（9988）升3.6%，收市報159.9元，騰訊（0700）升0.7%，京東（9618）升0.4%，美團（3690）則逆市跌0.1%，收市報104.9元，快手（1024）跌2.2%。

今日有3隻新股掛牌，分別為紅星冷鏈（1641）﹑兆易創新（3986）及BBSB Int（8610），3者今日均高收，升幅介乎0.3%至37.5%。其中在今早高開4倍的BBSB Int，收市報0.67元，較招股價高出0.07元或11.7%，以每手4,000股計算，賬面賺280元。

【09:29】港股高開350點

阿里巴巴（9988）等科技股保持強勢，繼續成為大市上升動力，恒指今日（13日）高開350點，最新報26958點，國指升115點，報9335點，科指升113點，報5976點。

阿里高開半成，報162元，創1個月新高。京東（9618）升2.1%，百度（9888）升1.9%，快手（1024）升1.6%，美團（3690）升1.4%。

消費股方面，泡泡瑪特（9992）平開，報197元。

滙豐高開1.7%

金融股方面，滙豐（0005）高開1.7%，報126.2元。

至於另邊廂，新股市場繼續火熱，今日三股齊掛牌，其中馬來西亞土木工程承包商BBSB INTL（8610）開報3元，較招股價0.6元，升4倍，以每手4,000股計算，賬面賺9,600元。