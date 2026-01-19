港人長壽冠全球憂退休金不足？善用延期年金自製終身長糧兼扣稅

香港人以長壽見稱，據政府統計處最新數據顯示，香港男性及女性的平均預期壽命分別達83歲及88歲，較30年前均增加約7年¹。長壽固然是福氣，但在退休規劃上卻隱藏著「長壽風險」。不少打工仔擔心強積金（MPF）未必足夠應付長達二十多年的退休生活開支 。更有調查指出，港人理想的退休儲備金額與實際儲蓄往往存在巨大缺口。面對「人仲喺度，錢就用晒」的普遍憂慮，構建一套能提供穩定現金流的退休工具已是刻不容緩 。



把握賺錢黃金期部署 延期年金享穩定回報兼扣稅

要填補退休資金缺口，最精明的策略是在「賺錢能力高峰期」開始佈局 。面對股市波動與定期存款息率浮動，由政府推動的「合資格延期年金保單」（「延期年金」）⁺因其穩健性，近年成為了中產人士的熱門之選。

延期年金結合了「儲蓄」與「保險」功能，其核心優點在於提供持續及穩定的年金入息之餘兼享稅務扣減。香港納稅人投保延期年金⁺ ，每年可享高達港幣60,000元的扣稅限額。以現時最高稅率17%計算，每名納稅人每年最多可節省港幣10,200元稅款*。這種「即時慳稅、長遠增值」的特性，對個人退休計劃來說一舉兩得。

萬通保險「萬通延期年金3」 靈活自選終身年金選項

市面上的延期年金產品琳瑯滿目 ，但大多設定了固定的年金派發期(如10年或20年)。若受保人比預期長壽，晚年便可能面臨收入中斷的風險。針對此痛點，萬通保險推出的「萬通延期年金3」（MDA3）特別提供「終身」年金期選項，為客戶的晚年提供穩定和持續的收入保障。此外，「萬通延期年金3」更憑藉卓越表現榮獲10Life 5星保險大獎2026之「5星扣稅年金（ 增長型收入）獎」²，實力備受專業肯定 。

「萬通延期年金3」 三大優勢拆解：

1. 終身年金派發：

這是「萬通延期年金3」 較具競爭力的特點之一。受保人可選擇「終身」年金期，意味着無論受保人多長壽，保單都會持續派發每月年金入息直至百年歸老，真正做到「連年有收入」，有效對沖長壽帶來的財務風險，讓退休生活更有預算。

2. 長達30年累積期：

為了讓不同年齡層的人士都能靈活規劃，「萬通延期年金3」 提供極具彈性的選項。除了常見的10年或20年累積期外，更設有長達30年的累積期選擇，對於年輕的職場人士尤其吸引。

3. 額外保障 更添安心：

退休規劃不只要看回報，更要看保障。「萬通延期年金3」 提供「豁免保費附加保障」。於繳付保費年期內，若受保人（65歲以前）不幸因意外受傷，導致連續6個月或以上完全傷殘^，受保人在處於完全傷殘期間，基本計劃下所需的餘下年期保費將獲豁免#，確保突如其來的意外不會影響退休部署。

退休是人生下半場的精彩開端，選擇一份能配合人生階段、兼具稅務扣減及終身保障的年金計劃，才能真正實現無憂的樂齡生活，享受豐盛人生 。

由即日起至2026年3月31日，成功投保更可享合共高達相等於首年保費38%折扣優惠**！立即了解更多「萬通延期年金3」詳情：https://bit.ly/4sC1v9b

萬通延期年金3由萬通保險國際有限公司承保。 以上資訊只提供計劃一般資料，只供參考之用，並非保單的一部分，亦未涵蓋保單的所有條款。如欲了解本計劃有關保障範圍、詳情及條款，以及不保事項，請參閱保單文件。

