花旗預計港交所第四季淨利潤按季跌24%　目標價維持為505元

港交所﹙0388﹚將於2月26日公布去年第四季業績，花旗發表報告指，預計淨利潤為37億港元，按季及按年分別下降24%及2%，預計總收入預計為67億港元，按季下降14%、按年上升4%，基於股市成交額受季節性因素影響而有所放緩。投資收入預測為9億港元，按季及按年分別下降13%及26%，主要受新的保證金抵押安排所影響。

該行將港交所2025年每股盈利預測下調1%至2%，但將2026及2027年每股盈利預測上調1%至2%；目標價維持505港元不變，評級「買入」。

花旗預計港交所第四季淨利潤按季跌24%。﹙資料圖片﹚

瑞銀：預計港交所第四季稅後淨利潤按季下降20%

另外，瑞銀報告則預期港交所2025年第四季稅後淨利潤及收入將分別按年增長4%及6%，至39億及68億港元，但按季下降20%及13%，主要因成交活動疲弱、淨投資收益減少，及營運開支上升。該行預計第四季淨投資收益將按年及按季跌29%及16%，至8.56億港元，主要受降息周期下港元拆息走弱所拖累。至於營運開支，雖然預期將按季升6%，但按年則跌2%，反映成本控制持續見效。

展望2026及27年，該行將每日成交量預測由2220億港元及2400億港元，上調至2360億港元及2500億港元，每股盈利預測亦分別上調8%及4%。該行予其目標價471港元及「中性」評級。