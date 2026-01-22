招商永隆銀行推出數智化服務「智選通」及「投資易」變革財富管理

招商永隆銀行宣佈已推出兩大革新功能「投資易」與「智選通」服務，讓客戶科技賦能自主投資，重塑財富管理新體驗，該兩項服務推出以來，深受客戶歡迎。此外，招商永隆銀行也推出其他創新金融產品及服務，助力客戶捕捉市場機遇，贏得客戶信賴。



革新功能大幅提速 交易流程縮至數分鐘

招商永隆銀行副總經理林淑芬女士表示：「傳統金融服務的繁瑣流程，已漸漸無法滿足現代投資者的需求。本行植根香港，並邁向九十三載，一直與時俱進，配合本港金融市場高速發展。近年金融科技發展一日千里，我們堅信，真正的金融創新，應是以客戶為本，未來將繼續全力推進，建設『以客戶為中心、AI驅動的價值銀行』。」

招商永隆銀行手機App（「手機App」）於2025年10月正式上線兩大革新功能「投資易」與「智選通」。透過「投資易」功能，零售客戶認購債券或結構化產品時，可在手機App上直聯客戶經理、認購心儀的產品，只需「一鍵發起」，客戶即可在手機App內完成身份驗證、產品匹配度檢查及認購手續；整個流程由以往最少20分鐘，大幅壓縮至3分鐘內可完成。「投資易」功能上線3個月以來，帶動相關產品交易規模同比高雙位數提升。

此外，針對專業投資者，招商永隆銀行推出「智選通」服務，投資者可直接在手機App上自主設定心儀的產品條款，投資高端結構化產品，系統即時向多家發行商同步詢價並自動格價、最多可同時詢價10個產品，無須經人手反覆溝通、格價，將原本數小時的詢價及交易流程縮短至幾分鐘，助力高淨值客戶更自主及高效地作出投資決策。功能推出後獲客戶高度認可。截至2025年12月，已有逾雙位數的相關交易通過此功能完成。

招商永隆銀行財富管理業務總監鄭致芬女士表示：「『智選通』與『投資易』的推出，是基於深度客戶洞察的服務模式重構，這分別回應了零售客戶對交易便捷性，與高淨值客戶對決策自主權的核心訴求，亦是踐行母行招商銀行『人+數字化』零售服務新模式的實質成果。」

多元產品靈活配置 助客戶鎖定高息回報

招商永隆銀行通過上述的革新服務，為投資者在當今波動的環球市場中，精準地掌握更高效、自主且安全的財富管理工具。此外，招商永隆銀行因應客户對兼顧靈活及收益的資金配置需求，推出「活錢寶—貨幣市場基金投資服務」。截至2025年12月，客戶持倉規模已突破港幣數百億元，成為投資者停泊資金的首選。在減息週期中，招商永隆銀行主動降低存款證門檻，協助客戶鎖定高息尾班車，該產品到期收益率達3.6%+#，以2025年第三季度計，交易量便按季激增50%。

展望未來，招商永隆銀行將繼續秉持「因您而變」的服務理念，深化科技應用，持續為客戶提供懂您所需、高效便捷、最有溫度的財富管理工具與方案，與香港投資者共同成長，並持續鞏固香港作為國際財富管理樞紐的領先地位。

#報價日期為2026年1月7日，存款證為招商永隆銀行以主事人身份提供產品報價。報價信息僅供參考，不構成招商永隆銀行對任何可能潛在利潤或虧損做出任何聲明或保證。

「投資易」的服務時間為工作日週一至週五上午九時至下午四時五十五分。提交查詢的最後發起時間為下午四時十分。提交交易指示的最後發起時間為下午四時五十五分。

「智選通」的詢價及交易時段因市場而異。港股掛鉤：9：00-15：00；美股掛鉤：9：00-17：00；港股及美股掛鉤：9：00-15：00。（詢價及交易時段可能因招商永隆銀行酌情、市場阻礙事故、節假日及其前夕（包括中國內地及香港）等不時調整）。

重要事項

「活錢寶」為貨幣市場基金投資服務，並非受保障存款，不受香港的存款計劃保障。投資決定是由客戶自行作出的，但客戶不應投資於該產品，除非中介人於銷售該產品時已向客戶解釋經考慮客戶的財政狀況、投資經驗及目標後，該產品是適合客戶的。貨幣市場基金投資產品所呈列的往績資料只供參考，並非未來表現的指標或保證。

貨幣市場基金主要風險: 包括投資風險、集中風險、貨幣及人民幣風險等。詳情請閱讀有關之章則及條款與投資產品銷售文件內的風險披露聲明。

「存款證」為投資產品，不等同於定期存款，不應被視為一般儲蓄或定期存款之代替品。存款證並非受保障存款，不受香港的存款保障計劃保障。

存款證不受投資者賠償基金保障。存款證主要風險: 包括信貸風險、交收風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險及人民幣風險等。

客戶不應只根據本資料投資結構化投資產品。結構化投資產品主要風險： 包括全面下跌風險（非保本）、衍生工具風險、信貸風險、二手市場及流動性風險、交收風險、市場風險、貨幣風險、人民幣相關風險、主權風險、利率風險、稅項風險等。

風險披露聲明：

本資料只供參考，並不構成及不應被視為對任何人作出認購或出售的要約。投資涉及風險。投資產品價格可升可跌，甚至變成毫無價值。過往業績並非日後表現的指標。投資未必一定能夠賺取利潤，亦可能會招致損失。投資者應根據本身投資經驗、投資目標、財務狀況及承擔風險程度等因素去衡量是否適合投資於該產品上。若有需要，請諮詢獨立專業建議。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關之章則及條款與投資產品認購章程內的風險披露聲明。以上內容並沒有獲證券及期貨事務監察委員會審核。

（資料及相片由客戶提供）