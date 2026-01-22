榮獲「傑出個人銀行」大獎　東亞銀行三大策略推動業務發力

東亞銀行近年積極推動數碼轉型及優化客戶服務，成績備受業界肯定，在早前舉辦的香港01「01企業金勳大獎」中，更榮獲「傑出個人銀行」大獎。單計2025年上半年，來自證券交易、掛鈎存款及結構性投資產品便錄得強勁的雙位數增長，而亮麗成績的背後，是東亞銀行在數碼體驗、客戶分層及跨境服務的清晰策略佈局。



升級數碼體驗 打造流暢便捷理財

隨著客戶對數碼銀行服務的需求與日俱增，東亞銀行近年致力革新旗下數碼平台，為客戶提供一致且流暢的理財體驗。東亞銀行總經理兼個人銀行處主管陳俊桂先生表示，數碼化是東亞銀行零售銀行業務的重點方針：「我們致力推動數碼化轉型及提升數碼渠道，優化線上及線下的服務平台，讓本地及跨境客戶享受無縫的理財體驗，滿足他們對數碼理財服務的殷切需求。」

透過數碼化轉型及提升數碼渠道，東亞銀行總經理兼個人銀行處主管陳俊桂希望能為本地及跨境客戶提供無縫的理財體驗。

繼推出屢獲用戶好評的革新版東亞手機銀行（BEA Mobile）後，東亞銀行於2024年再推出全新股票交易手機應用程式「東亞投資通」（BEA SmarTrade），提供多項嶄新功能。

2025年，東亞網上銀行（BEA Online）亦迎來全面升級，旨在提供與東亞手機銀行一致的介面設計，以及更流暢的操作，進一步加強數碼服務能力，和提升使用便捷度，並鼓勵更多客戶使用網上渠道進行交易。東亞銀行期望，隨著旗下數碼平台陸續推出更多新功能，數碼收入的增長有望高於所有其他渠道。

策略性客戶分層 精準照顧客戶需要

配合數碼升級，東亞銀行亦透過策略性客戶分層，精準照顧客戶於人生不同階段的理財需要。

銀行去年推出了一連串顯卓理財和顯卓私人理財推廣活動，為高端客戶度身打造全方位的財富管理方案，全面滿足客戶的理財需要，幫助他們把握投資機遇、累積財富。此企劃延續至2025年，銀行繼續邀得容祖兒小姐擔任顯卓私人理財及顯卓理財的品牌大使。

此外，東亞銀行於2025年亦與王菀之小姐展開全新廣告企劃「簡法生活」，推廣東亞銀行更簡易和便捷的數碼銀行體驗，從而帶出簡化生活大小事的理念，讓客戶有更多時間與空間，享受生活及追尋真正熱愛的事物。

實踐OneBank策略 把握大灣區跨境機遇

面對日益增長的跨境理財需求，東亞銀行積極推行「OneBank」策略，致力打破地域界限，為客戶帶來一體化且無縫的跨境銀行體驗。OneBank策略聚焦於利用集團的能力，掌握香港進一步融入大灣區帶來的機遇，讓客戶能便捷地享用兩地互聯互通的多元化金融服務，全方位滿足其理財及保障需要。

跨境客戶已成為零售財富管理的主要增長動力，截至2025年上半年度，東亞銀行的南向跨境客戶數量較去年同期增長逾五成。為提供無縫體驗，革新後的東亞手機銀行已加入新功能，讓客戶可直接在應用程式內查詢其在東亞銀行及東亞中國的賬戶結餘，不但省卻切換帳戶的時間，更可隨時全面掌握資產狀況，令跨境資金管理更得心應手。

為滿足市場對跨境支付服務的需求，東亞銀行於2025年6月成為香港首批加入「跨境支付通」的銀行之一，持香港身份證的客戶現可更便捷地向內地參與銀行進行即時小額跨境匯款，輕鬆解決日常在內地消費或生活的資金周轉需要，體驗真正的支付便利。此外，銀行亦與廣州農村商業銀行成為「跨境理財通 2.0」的策略夥伴，藉此豐富投資產品選擇，協助客戶靈活捕捉大灣區的財富增值機遇。

除了線上體驗與產品創新，東亞銀行亦不斷完善線下的實體網絡佈局。2025年10月，適逢銀行在深圳展業四十周年之際，全新的福田旗艦行亦正式開幕。該網點坐落於福田核心商務區，毗鄰高鐵福田站，能充分發揮「香港+內地」的協同效應，專為頻繁往返深港兩地的客戶，提供高效、便捷的一站式跨境金融和理財體驗。

（資料及相片由客戶提供）