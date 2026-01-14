美國12月核心CPI低於預期　美聯儲降息押注增加

美國12月核心消費者價格漲幅低於市場預期，進一步增強了市場對通脹正在降温的信心。當前，美聯儲正評估下一步利率政策走向。

美國勞工統計局周二公布的數據顯示，美國12月未季調CPI年率錄得2.7%，與11月持平，符合市場預期。

剔除食品和能源的核心CPI按年增長2.6%，低於預估的2.7%；按月增長0.2%，低於預估的0.3%。

美聯儲設定的通脹年度目標為2%，因此這份報告提供了一些證據，表明物價上漲速度正朝着目標回落，但仍處於較高水平。

CPI數據公布後，美股期貨全數翻紅，國債收益率則有所下降。國際金銀短線跳漲，現貨黃金漲0.77%，報4632.5美元/盎司；現貨白銀漲4.53%，報88.958美元/盎司。

住房成本為最大貢獻單項

報告顯示，住房成本作為通脹黏性的關鍵因素，當月上漲了0.4%，是月度漲幅的最大貢獻項。該類別佔CPI權重超過三分之一，按年上漲3.2%。

報告的其他部分也顯示通貨膨脹持續存在。

12月食品價格上漲0.7%，但雞蛋價格暴跌8.2%，較去年同期下降近21%，此前雞蛋價格曾大幅上漲。其他價格上漲的領域包括娛樂、機票和醫療保健。

部分對關稅敏感的類別也出現上漲，其中服裝價格有所上升。然而，由於前總統唐納德·特朗普暫緩了對該領域進口商品加徵關稅的威脅，家居用品價格下降了0.5%。

勞工統計局稱，休閒娛樂支出增長1.2%，是該指數自1993年有記錄以來的最大月度漲幅。

交易員加碼押注4月降息

數據公布後，交易員們加大了押注，認為美聯儲可能不會等到美聯儲主席鮑威爾任期於五月結束後再降息，因為此前美國勞工統計局報告稱，基本消費者價格上漲幅度略低於預期。

儘管交易員們仍認為，六月降息是最可能的結果，但根據最新數據預測，美聯儲4月降息的概率約為42%，高於數據發布前的38%。

「通脹仍然相對較高，但呈下降趨勢。」里根資本首席投資官凱勒·韋南德表示。「近期積極的就業數據、高企的通脹、頑固的物價水平以及政治因素，至少在春季之前，將使美聯儲保持觀望態度。」