招商永隆銀行「智選通」開啓自主定制高端結構化産品新紀元

在當今波動的環球市場中，投資者不僅需要精準的市場資訊，更渴求高效、自主且安全的財富管理工具，以捕捉稍縱即逝的機遇。據證監會與金管局的聯合調查顯示¹，結構化產品交易額目前佔本港財富管理市場逾四成，深受投資者喜愛，但交易繁瑣、過程耗時長、極度依賴人手，引致決策效率低；交易後，投資者如追蹤持倉狀況亦不便。



近三年來，招商永隆銀行高端結構化產品已為客戶創造價值，累計交易規模突破百億港元。為進一步提升客戶體驗，招商永隆銀行推出高端結構化產品自主詢價及下單的手機App功能 — 「智選通」，投資者不需要被動等待，僅需簡單四個步驟，透過招商永隆銀行手機App，即可在減息週期與波動市況中，輕鬆捕捉市場機遇。

「智選通」三大核心功能，高端結構化產品投資「自主定制」

• 自己問價，一鍵完成：

投資者可按市況預期，自由調整掛鈎標的、年息率等關鍵參數，系統即時向多家產品發行商問價、自動格價後返回最優報價，將以往需時數小時的問價流程，大幅縮短至幾分鐘內完成。

• 今日產品，直通交易：

由專業團隊每日根據市況，嚴選並展示「今日產品」，為投資者提供高質素的決策參考，大幅減少研究時間，協助客戶快速鎖定優質投資機會。

• 全程追蹤，資產透明：

從落單、持貨到最終派息，實現7x24小時全生命周期數據線上追踪，投資者可隨時隨地掌握高端結構化產品的資產動態，一切瞭如指掌。

數智化轉型成效顯著，上線後線上交易佔比突破雙位數

「『智選通』並非簡單地將流程線上化，其核心是打造一個『高效創造並交易個性化產品的決策工具』。」招商永隆銀行財富管理業務總監鄭致芬女士闡釋，「這徹底改變了過往由銀行提供選項、客戶被動選擇的傳統模式，讓客戶成為策略的主動參與者。」

「智選通」功能上線僅3個月，已有超過雙位數相關交易通過該功能進行高端結構化投資，這標誌著高端投資市場正式邁進「自主定制」的新時代。

鄭致芬女士強調，「智選通」的快速落地及能見到初步成效，是招商永隆銀行秉承母行招商銀行「因您而變」服務理念，並體現「科技賦能財富管理」戰略的堅實一步。「我們將繼續深化數智化能力，讓客戶能享受更簡單、高效、盡在掌握的投資體驗。我們的目標不僅是提供產品，更是透過科技賦能，讓每一位投資者都能更專業、更自主地管理財富，這將是銀行未來的核心競爭力所在。」

招商永隆銀行手機App

重要事項

以上乃涉及金融衍生工具的結構化產品服務。投資決定是由閣下自行作出的，閣下在應用此服務投資相關產品前應審慎行事。閣下如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。閣下不應只根據本資料投資結構化投資產品，除非閣下經考慮自己的財務情況、投資經驗及目標後，該產品是適合的。投資決定是由閣下主動提出。招商永隆銀行僅按照閣下的指示進行交易。如對使用本服務有任何疑問或查詢，歡迎致電招商永隆銀行客戶服務熱線 (852) 230 95555或(86) 4008822388。

結構化投資產品主要風險：包括全面下跌風險（非保本）、衍生工具風險、信貸風險、二手市場及流動性風險、交收風險、市場風險、貨幣風險、人民幣相關風險、主權風險、利率風險、稅項風險等。

風險披露聲明

本資料只供參考，並不構成及不應被視為對任何人作出認購或出售的要約。投資涉及風險。投資產品價格可升可跌，甚至變成毫無價值。過往業績並非日後表現的指標。投資未必一定能夠賺取利潤，亦可能會招致損失。投資者應根據本身投資經驗、投資目標、財務狀況及承擔風險程度等因素去衡量是否適合投資於該產品上。若有需要，請諮詢獨立專業建議。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關之章則及條款與投資產品認購章程內的風險披露聲明。以上內容並沒有獲證券及期貨事務監察委員會審核。

「智選通」的詢價及交易時段因市場而異。港股掛鉤：9：00-15：00；美股掛鉤：9：00-17：00；港股及美股掛鉤：9：00-15：00。(詢價及交易時段可能因招商永隆銀行酌情、市場阻礙事故、節假日及其前夕(包括中國內地及香港)等不時調整)。如有任何查詢，請致電招商永隆銀行客戶服務熱線(852) 230 95555或 (86) 4008822388

¹《證監會與金管局的聯合調查顯示2024年投資產品銷售及市場參與度均創新高》，2025年09月04日 https://www.hkma.gov.hk/chi/news-and-media/press-releases/2025/09/20250904-3/